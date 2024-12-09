Врачей не останется? В Украине планируют уменьшить количество медицинских вузов

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, какая ситуация с этим в Европе

В МОН сделали заявление об уменьшении количества медицинских вузов. Студенты медицинских специальностей должны получать базовое высшее образование в классических ЗВО, а после этого учиться на мощных медицинских факультетах.

Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире вебинара "МедОбразование: Путь к переменам". Он сравнил ситуацию в странах Европы и Украины.

Винницкий заявил, что в Европе есть только четыре медицинских университета, а в Украине – 15. По его мнению, со временем в медицинских сообществах появится понимание, что модель мединститута или медфакультета в классическом вузе более конкурентна, чем в отдельном учебном заведении.

"У нас нет каких-то краткосрочных планов относительно того, что учреждения медицинского образования должны внезапно стать частью каких-то классических университетов. Мы придем к эволюционному способу", — отметил чиновник.

И добавил, что такую идею не будут внедрять силой в ближайшее время. Однако специализированные медицинские учреждения высшего образования – это советский рудимент.

"Нам было бы полезнее для качества, чтобы у нас были мощные медицинские факультеты в пределах классических университетов. Это потому, что 18-20-летний молодой человек может больше воспользоваться большим выбором предметов, которые может предоставить классический университет. А потом дальше сужать свою деятельность в медицинском факультете и практически учиться", — говорит он.

В настоящее время подготовка специалистов для сферы здравоохранения происходит в высших медицинских и фармацевтических учебных заведениях I-IV уровней аккредитации, среди которых: 64 медицинских колледжа, 47 медицинских училищ и их филиалов, 2 института медсестринства, 12 медицинских университетов, 2 медицинских академии, 1 национальный фармацевтический университет и 3 академии последипломного образования. Шесть медицинских университетов и одна медицинская академия последипломного образования имеют статус национальных. Стоит отметить, что украинский диплом сегодня получает широкое международное признание, а уровень профессиональной подготовки – высокие оценки зарубежных работодателей.

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