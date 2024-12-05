В Запорожье приняли бюджет с минимумом затрат на оборону и максимумом на образование

Сомнительный бюджет для прифронтового города

На днях депутаты Запорожского горсовета проголосовали за бюджет города на 2025 год. Согласно обнародованным данным, доходы составят 9 миллиардов 178 миллионов гривен, однако на поддержку Сил обороны заложено лишь 300 миллионов гривен или 3% от общего бюджета города на 2025 год.

Основные сферы финансирования — это образование, ЖКХ, транспорт и здравоохранение. Об этом сообщает нардеп Юлия Яцык на своей странице в Фейсбук.

Так, доходы Запорожья в 2025 году составят 9 миллиардов 178 миллионов гривен. Резервный фонд бюджета города составляет 826 миллионов гривен.

В разрезе расходов бюджета наибольшая сумма средств будет направлена на:

сферу образования – почти 3,7 млрд гривен,

ЖКХ – 2,3 млрд гривен,

на органы местного самоуправления выделяется 941 млн гривен,

транспорт – 525 млн гривен,

здравоохранение – 411 млн гривен,

поддержка Сил обороны — 300 млн гривен,

соцзащита — 290 млн гривен,

физическую культуру и спорт – 229 млн гривен,

культура – 131 млн гривен,

на содержание спасательных служб и устройство укрытий направят еще 166 млн гривен.

При этом бросается в глаза тот факт, что в прифронтовом Запорожье горсовет решил выделить всего 300 миллионов гривен на поддержку Сил обороны. Это составляет мизерные 3% от общего бюджета города на 2025 год.

Часть депутатов и общественность неоднократно требовали выделить значительную часть денег на поддержку наших военных, однако мэр Регина Харченко игнорирует эти запросы и распределяет бюджет достаточно "интересно".

Юлия Яцык подчеркивает, что Регина Харченко и горсовет Запорожья только на словах обещают оказывать всестороннюю поддержку Силам обороны, а в реальности выделяют миллионы на странные во время войны нужды.

К примеру, очень важными расходами, по мнению запорожского горсовета, являются:

4 млн — на капитальный ремонт концертного зала имени А. Довженко,

50 млн — помощь футбольному клубу "Металлург",

10 млн — на капремонт спортивных залов и 4 млн на спортивный инвентарь,

2,9 млн — на программу развития украинского языка и 1,7 млн на пополнение библиотек новыми книгами,

и только 5 млн — на соцзащиту ВПЛ и тех, чьи дома повреждены обстрелами РФ.

"Как заверила госпожа Регина Харченко, "если потребуется, они готовы присоединиться и выделить средства всем военным"… Так у меня только один вопрос: Вы действительно считаете, что сейчас потребностей у военных нет и именно шанс уменьшать расходы на оборону? "Если будет нужно…" — это когда? Когда их не останется из-за катастрофической нехватки БПЛА и РЭБ? Или после войны? Когда?", — обратилась с рядом вопросов нардеп Юлия Яцык к мэру Запорожья Регине Харченко.

На момент публикации новости Харченко никак не комментирует распределение средств в бюджете Запорожья на 2025 год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардеп Железняк обвинил "Энергоатом" в присвоении денег из бюджета. По его словам, крупнейшая энергокомпания Украины для этого придумала очень хитрую схему.