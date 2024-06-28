Советское образование - самое лучшее? Развенчиваем один из главных мифов СССР (фото)

Учеников и студентов всячески старались подавлять

В нашем обществе существует множество мифов об СССР: считается, что именно в этом государстве была лучшая медицина, образование, а продукты были самыми качественными и дешевыми. Вместе с тем многие забывают об отсутствии таких элементарных вещей как подгузники или о плохом состоянии туалетов.

"Телеграф" решил развенчать один из таких мифов. Сегодня мы рассмотрим, действительно ли советское образование было лучшим в мире или это очередной нарратив советской пропаганды?

Принято считать, что образование в Советском Союзе было общим, доступным и безвозмездным. И это действительно было так, только оно охватывало много предметов, а учителя давили на учеников — и тем не оставалось ничего, кроме зазубривания.

Так выглядели советские школьники

Учитель был беспрекословным авторитетом. Даже мы помним эти фразы типа "Учитель всегда прав" и "Звонок тоже для учителя". Если же учитель ошибался, то ученик не мог его поправить — собственное мнение у ребенка не приветствовалось.

Индивидуальность детей не развивалась, им также не давали отстаивать себя, да и иметь собственное мнение в целом не допускалось. А отдельные спецклассы для менее успешных в обучении детей еще и влияли на самооценку учеников.

Советские школьники на учебе

"Рамочное" мышление страны в целом дало развитие только точным и некоторым естественным наукам. На высоте была только физика и математика — ученые в этих сферах были востребованы даже за границей. А вот кафедры культурологии, истории и филологии просто использовались Компартией в качестве пропаганды — на них изучались труды Маркса и Ленина.

Не эффективным также было в советской школе и изучение иностранных языков. Они могли навредить Советскому Союзу, приоткрыв "железный занавес". Поэтому окончания школы никто не мог общаться и нормально читать на других языках.

Все дети выглядети в школах одинаково

В целом советская система старалась, чтобы каждый ребенок "был как все". Это однообразие достигалось с помощью пропаганды идеального образа подростка — пионера с красным платком и белой рубашке. Под запретом были длинные волосы, немного короче юбка и в целом другая одежда.

Что касается университетов, то здесь также особый упор делали на изучения трудов Маркса, Энгельса и Ленина. Студента даже могли исключить из учебного заведения, если он не был хорошим комсомольцем.

Советская система образования не уважала личность учащегося. Каким бы он не был умным и образованным, он должен был существовать только в определенных, четко обозначенных рамках.

Также в СССР процветали абсурдные приметы. Некоторые до сих пор верят, что они работают. Да и газеты в стране не выбрасывали — они могли еще пригодится.