Служил или нет? Министр образования Лисовой попал в скандал из-за данных об армии

В МОН уже встали на его защиту

На днях в соцсетях разразился новый скандал, в котором фигурирует имя министра образования и науки Украины Оксена Лисового. Его обвинили в подделке информации о службе в армии.

Адвокат Никита Андреев, связанный со сферой образования, заявил, что на официальном сайте минобразования размещены данные, которые якобы вводят в заблуждение общество. Об этом правозащитник написал в соцсети, подробности сообщили в ТСН.

По словам Андреева, действительности не соответствуют данные о том, что министр образования Оксен Лисовой был в составе известной 95-й десантно-штурмовой бригады. Кроме того, адвокат утверждает, что якобы фото, где глава МОН изображен на фоне оружия и в одежде, похожей на военную форму, является постановочным.

"Министр Оксен Лесной никогда не был в 95-й ОДШБр, как это пишут на сайте МОН. Фото, которое вы видите и которое активно гуляло по просторам медиа перед его назначением, постановительно",- говорится в сообщении.

Никита Андреев обнародовал фото ответа командира десантно-штурмовых войск ВСУ Максима Миргородского. Согласно содержащимся в ответе данным, Оксен Лисовой не числился в списках воинской части.

"На сайте министерства образования была по крайней мере состоянием на вчера информация о том, что он служил в 95-й бригаде. В 95-й бригаде никто, от рядового до командира, не подтверждает этого. Поэтому еще в 2023 году был запрос, был дан ответ, что он там действительно не служил. Я считаю, что это (информация на сайте министерства образования – Ред.) – введение в заблуждение. .)", — добавил Андреев в комментарии изданию.

При этом адвокат не отрицает тот факт, что Оксен Лисовой действительно участвовал в обороне. "Вопрос в том, зачем это было украшать, искажать информацию? Я предполагаю, что это постановочное фото было сделано под медиакампанию. Был создан образ.", – сказал правозащитник.

Андреев предположил, что Оксен Лесной, возможно, и не был инициатором того фото. Это могла быть группа, которая готовила основу для того, чтобы завести его на собеседование в Офис президента. Адвокат также отметил, что действующий министр действительно мог участвовать в работе по обороноспособности. Но факт остается фактом – на сайте МОН лживая информация о его службе в рядах 95-й бригады.

На фото обратили внимание и пользователи, прокомментировавшие снимок.

"На всех фотографиях типичный фронтовик: одежда без замятин, обувь новенькая без пылинки, прическа как только из парикмахерской, даже маникюр на месте", — прокомментировали фото министра.

В министерстве образования ответили на эти обвинения. Там сказали, что, по мнению Оксена Лисового, унизительно комментировать скандальную информацию.

"Оксен Лисовой никогда не говорил, что он был непосредственно военнослужащим 95-й бригады. Он был в составе ДФТГ, на которые также давали боевые распоряжения и они выходили на задачи. На содержании в военной части он действительно не находился, потому как не был непосредственно военнослужащим 95-й бригады. Они были на общих позициях ", — сообщили в министерстве образования.

Кроме того, на защиту Лисового стал его первый заместитель Евгений Кудрявец. В соцсети он обвинил Никиту Андреева во лжи.

"Знаешь, можно играть в политические игры, но то, что ты пишешь здесь, переходит в плоскость очень сильной персональной лжи. Странно это все читать, когда еще летом 22 года он сбрасывал мне последнюю локацию, где его вещи и авто, перед тем, как шел на ноль, и задерживаясь на три дня, я ожидал, будет ли этот заветный "+", и появится ли в "Сигнале" дополнительная галочка о прочитанном сообщении, между выходами на ноль, он говорил: "Знаешь, может, уже не заказывай, не успеет", — написал Евгений Кудрявец, обращаясь к Андрееву.

Ранее "Телеграф" писал, что Лисовой объяснил скандальное решение писать "РФ" с прописной буквы.