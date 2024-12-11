В Україні школярів залишатимуть на другий рік навчання: що треба знати батькам

З такою пропозицією виступила освітня омбудсменка

Українським школам можуть надати право залишати учнів усіх класів на другий рік навчання. Якщо дитина погано вчиться або часто пропускає уроки, її можуть не перевести до наступного класу.

Педагогічна рада школи зможе ухвалити таке рішення самостійно, не питаючи дозволу в батьків. З відповідною пропозицією освітня омбудсменка Надія Лещик звернулася до міністра освіти й науки України Оксена Лісовиго.

За словами чиновниці, є три головні причини, через які учень може залишитися в тому самому класі. Перша – початковий рівень знань, коли школяр не розуміє навіть базових речей з навчальної програми та отримує переважно низькі оцінки.

Друга причина – часті пропуски занять. Якщо учень з'являється на уроках час від часу, він не може повноцінно засвоїти матеріал. Третя – відсутність у школі протягом цілого семестру, тобто половини навчального року.

Такі зміни мають допомогти учням надолужити пропущений матеріал. Нові правила стосуватимуться всіх класів – від початкової до старшої школи. Рішення про повторний рік навчання ухвалюватиме педагогічна рада після розгляду успішності та відвідуваності кожного конкретного учня.

Крім того, омбудсменка розповіла й про інші важливі питання та пропозиції, які турбують освітян. Зокрема, про виділення додаткових коштів (субвенції різного призначення), процедуру обрання директорів шкіл та зменшення навантаження на вчителів. За словами Надії Лещик, щодо деяких питань вдалося знайти порозуміння з міністерством. Утім, міністр освіти Оксен Лісовий поки не прокоментував можливі зміни у школах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що міністр освіти Лісовий потрапив у скандал через дані про армію. В МОН стали на його захист.