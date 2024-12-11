Когда Россия может снова применить "Орешник" по Украине – Bloomberg

Ракета может быть запущена в ближайшее время

Российская Федерация может запустить ракету "Орешник" по Украине уже скоро.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным издания, еще одна баллистическая ракета средней дальности может быть запущена в сторону Украины в ближайшие дни.

Тем не менее, точное время пока что не называется.

Между тем российские пропагандистские медиа со ссылкой на министерство обороны РФ угрожают Украине "ударами в ответ" после атаки по военному аэродрому в Таганроге Ростовской области.

Напомним, 21 ноября, российские войска ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. В тот же день Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что речь идет о применении новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

Путин заявил, что данную ракету в настоящее время невозможно сбить никакими средствами ПВО. Он добавил, что ракета способна атаковать цели со скоростью 2-3 км в секунду.

В настоящее время у России уже есть несколько готовых к применению ракетных комплексов "Орешник".

Как сообщал "Телеграф" ранее, удар ракетой "Орешник" по Днепру является частью стратегии главы Кремля Владимира Путина к предстоящим мирным переговорам.