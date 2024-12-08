Россия готовит удар "Орешником": экс-посол в США назвал даты и возможные цели

Под угрозой сразу несколько областей Украины

На следующей неделе существует высокая вероятность российской атаки на запад Украины. Речь идет о стратегических носителях типа "Орешника.

Об этом в эфире Информационного стрима рассказал председатель правления Украинского кризисного медиа-центра и бывший посол США Валерий Чалый. Он считает, что Россия хочет продемонстрировать дальность своих ракет.

"Я думаю, что на следующей неделе велика вероятность применения Россией стратегического носителя. Я думаю, что у них есть большое желание показать дистанцию ракет российских... как бы то ни было, сколько бы их ни было, но они одну-таки напакуют", — говорит Чалый.

Под потенциальный удар могут попасть приграничные западные области, а также Киев. Россияне хотят показать ЕС, что их ракеты могут долетать до европейских стран, и это действительно так, ведь у "Орешника" дальность около 5500 км. Поэтому жителям Запада Украины лучше быть осторожными с 10 по 19 декабря.

Справка. Технические характеристики ракеты поражают. Ее длина достигает примерно 20 метров, а вес составляет 40-50 тонн. Диаметр корпуса – около 2 метров. Путин утверждает, что в ближайшее время в мире не появятся аналоги этой системы.

У России уже есть несколько готовых к применению ракетных комплексов "Орешник". По словам президента РФ, в случае массированного применения системы ее мощь будет приближена к мощности ядерного удара.

Также ранее "Телеграф" сообщал о том, что Путин подписал договор с Лукашенко и заявил, что может разместить "Орешник" в Беларуси. Названы термины.