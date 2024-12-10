Этот класс ракет является первым в своем роде, разработанным в России с 1980-х годов

Россия способна производить по 25 баллистических ракет "Орешник" ежемесячно. Таким образом, в год страна-террорист может производить 300 таких ракет, одной из которых она ударила по городу Днепр.

Об этом сообщает издание Military Watch Magazin, ссылаясь на источники в украинской разведке. Однако это издание имеет сомнительную репутацию.

"По оценкам, Россия способна производить до 25 ракет "Орешник" ежемесячно, что равняется производству 300 ракет в год. Этот класс ракет является первым в своем роде, разработанным в России с 1980-х годов, и сочетает в себе ориентировочную дальность действия 4000 км со способностью нести несколько боеголовок независимого перенацеливания", — говорится в статье.

Стоит отметить, что, как писал ранее аналитик VoxCheck Виктор Шолудько, журнал Military Watch Magazin выдает себя за уважаемое военное издание, а на деле часто дублирует сообщения минобороны РФ или российских государственных медиа. Ресурс, агрегирующий оценки независимых фактчекеров сети IFCN, и оценивающий пристрастность и фактологичность СМИ, публикации Military Watch Magazine оценивает как пристрастные и сомнительные.

Например, военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что по состоянию на данный момент Россия способна производить до 25 ракет типа "Орешник" в год, а не в месяц. России для того, чтобы выйти на серийное производство "Орешника", нужно проделать еще большую работу. Однако это может быть не столь сложно для России, поскольку в производстве этих ракет могут использовать имеющиеся блоки от других ракет.

Что известно о ракете "Орешник"

Ракета является модификацией PC-26 и теоретически может быть сбита комплексами Patriot и SAMP/T. По данным из отрытых источников, она оборудована многоцелевыми боеголовками индивидуального наведения (Главная разделяемая часть с блоками индивидуального наведения — РГЧ ИН). Это значит, что носитель несет несколько боеголовок, любая из которых может быть нацелена на определенное место. Таким образом, одна баллистическая ракета способна нанести масштабный удар.

РГЧ ИН были разработаны во время холодной войны, чтобы обеспечить доставку нескольких ядерных боеголовок за один запуск. В США подобные характеристики имеет ракета Minuteman III – межконтинентальная баллистическая ракета, стоящая на вооружении американской армии с 70-х годов прошлого века.

По словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, "Орешник" — вариант российской баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". РС-26 – это 40-тонная твердотопливная ракета. В зависимости от угла запуска она способна пролететь чуть более 5 400 километров. Это ставит PC-26 практически в один ряд с межконтинентальными ракетами.

"Рубеж" — ракетный комплекс 2010-х годов разработки. Это комплекс стратегического предназначения с баллистической ракетой, способной нести ядерный заряд. По данным открытых неофициальных источников, ее дальность составляет от 2 до 6 тысяч км.

Как рассказывал "Телеграф", российский генерал и военный преступник Валерий Герасимов, руководящий генеральным штабом российской армии после удара "Орешником" по Днепру, впервые с 2022 года позвонил главе Объединенного комитета начальников штабов армии США, Чарльзу Брауну. Он сделал любопытное признание.