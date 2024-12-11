Не будет "борзеть" и пугать "Орешником": политолог объяснил, как НАТО поставит Россию на место

Наземный контингент и воздушная компонента могли бы изменить карту российских захватов

Размещение в Украине контингента войск стран-членов НАТО даст России сигнал, что время захвата наших территорий подходит к концу. Кроме того, приглашение западных пилотов, способных летать на авиационной технике Альянса, помогло бы Украине закрыть небо от ударов агрессора.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политический консультант, военнослужащий ВСУ Александр Антонюк. Он объяснил, почему это должна быть комплексная цельная программа, а не разовая акция.

— Если бы мы сейчас получили приглашение в НАТО, это бы существенно изменило ситуацию в геополитике в целом и даже в нашей войне, — говорит политолог. — Это был бы четкий маркер для Российской Федерации, что их период захвата территории военным путем подходит к завершению.

По его словам, под это формируется политическая и экономическая конъюнктура, потому что размещение войск — это и экономика, ведь размещение иностранных контингентов означает, что правительства этих стран должны выделить средства. Это уже комплексная целостная программа, а не разовая акция вроде учений, однако пока это уровень разговоров, — отмечает эксперт.

— Хотя я для себя четко понимаю: если мы говорим даже о возможности применения иностранных войск или личного состава отдельных видов (нам нужна мощная авиация, но количественно у нас пока нет того личного состава, который мог бы освоить необходимое количество самолетов, плюс обслуживание), а отсюда должен быть "люфт" — возможность привлекать профессионалов из других стран, — говорит Александр Антонюк.

Будет это в формате Иностранного легиона или это будут межправительственные договоренности, но у нас может появиться французская авиация или авиация Соединенных Штатов. И это бы существенно меняло политическую карту мира, — считает политический консультант.

— Как демонстрирует практика в Сирии, россиян можно гнать, — говорит эксперт. — И все эти "красные линии", страшилки "Орешником" и т.п. так останутся в большинстве случаев страшилками. Потому что если Россия четко осознает, что будет адекватный силовой ответ, она сначала будет "борзеть", а потом станет вести себя более адекватно. И мы же не можем исключать вариант изменения политических процессов в самой Российской Федерации путем смуты и дворцовых переворотов, — подытожил Александр Антонюк.

Ранее "Телеграф" писал, что Германия может ввести в Украину войска. Берлин поддержит все меры, служащие миру в долгосрочной перспективе.