Россия может штамповать "Орешник" как колбасу? Военный експерт дал четкий ответ

Он привел аргументы

Эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский прокомментировал информацию СМИ, что Россия якобы может производить по 25 ракет "Орешник" в месяц. По его словам, это не имеет ничего общего с реальностью.

Издание Military Watch Magazin, сообщившее о якобы способности РФ производить по 25 ракет "Орешник" в месяц, искажено подало данные украинской разведки, в которых говорилось, что РФ максимально может делать 25 "Орешников" в год, а не в месяц. Об этом Киричевский рассказал "Труха Україна".

Однако даже для производства такого количества у РФ могут возникнуть сложности. Разведка базирует свои выводы на темпах, которыми россияне производят межконтинентальные баллистические ракеты. Однако есть некоторые нюансы.

"Наши разведчики не прописали нюанс… россиянам придется делать выбор — либо "Орешник", либо межконтинентальные баллистические ракеты, являющиеся у них основой ядерной триады. Выходит, что на данном этапе россиянам для создания запаса "Орешника" придется отказываться от создания запаса носителей ядерного оружия", — пояснил эксперт, добавив, что то, что РФ может "штамповать" "Орешник" "как колбасу" — ложь.

Напомним, издание Military Watch Magazin, ссылаясь на источники в украинской разведке, заявило, что Россия может делать 300 "Орешников" в год — по 25 в месяц. Однако это издание имеет сомнительную репутацию — ранее аналитик VoxCheck Виктор Шолудько объяснял, что журнал выдает себя за уважаемое военное издание, а на самом деле часто дублирует сообщения минобороны РФ или российских государственных медиа.

Как рассказывал "Телеграф", глава правления Украинского кризисного медиа-центра и бывший посол США Валерий Чалый предупредил, что на этой неделе существует высокая вероятность российской атаки на запад Украины. Речь идет о стратегических носителях типа "Орешника".