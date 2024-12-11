Росія днями може знову вдарити "Орєшніком" по Україні — подробиці від Bloomberg

Ракета може бути запущена найближчим часом

Російська Федерація може запустити ракету "Орєшнік" по Україні вже незабаром.

Про це повідомляє Bloomberg. За даними видання, ще одна балістична ракета середньої дальності може бути запущена у бік України найближчими днями.

Проте точний час поки що не називається.

Тим часом російські пропагандистські медіа з посиланням на міністерство оборони РФ загрожують Україні "ударами у відповідь" після атаки по військовому летовищу в Таганрозі Ростовської області.

Нагадаємо, 21 листопада, російські війська вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. У той же день Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що йдеться про застосування новітньої ракети середньої дальності "Орєшнік" у без’ядерному гіперзвуковому виконанні.

Путін заявив, що цю ракету зараз неможливо збити жодними засобами ППО. Він додав, що ракета здатна атакувати цілі зі швидкістю 2-3 км за секунду.

Нині Росія вже має кілька готових до застосування ракетних комплексів "Орєшнік".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, удар ракетою "Орєшнік" по Дніпру є частиною стратегії глави Кремля Володимира Путіна до майбутніх мирних переговорів.