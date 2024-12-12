Какой смысл Украине от Словении? Ветеран развеял популярный миф о НАТО

Украине нужны серьезный ВПК, военный опыт и деньги

Пока Украина не может вступить в НАТО, действенными гарантиями безопасности продолжительного перемирия с Россией будут прямые двусторонние договоры с самыми мощными странами-членами Альянса.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал юрист, ветеран и общественный деятель Геннадий Друзенко. Он развеял миф о чрезвычайной военной мощи НАТО.

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— НАТО воевало ровно две войны: одну в Югославии выиграло и одну в Афганистане проиграло. Откуда тут культ НАТО мне непонятно. Это организация, не имевшая дела с достойным противником. Я не могу представить, чтобы немцы взяли оружие и пошли воевать с Россией. Испанцы или греки, — говорит ветеран.

Он говорит, что Североатлантический альянс во многом мифологизирован в Украине. Если он не мог разобраться с талибами, то вряд ли задаст трепку русским. Поэтому нужны прямые договоры с американцами, немцами.

— Во-первых, они быстрее работают, а во-вторых, ну какой нам смысл в НАТО от Словении, например? Ну, чем она сильно поможет? — задает резонный вопрос общественный деятель. — Нам нужны те, кто имеет серьезный ВПК, военный опыт и деньги. Эти три составляющие. И мы, как Израиль, можем стать супермощью.

Но это зависит прежде всего от нас, от эффективной организации власти, — отмечает Геннадий Друзенко. — Как нам в 2022 году ЦРУ давало несколько недель, так и Израилю, когда он стал независимым, давали пару лет. Кстати, наиболее готовые к войне страны: Израиль и Южная Корея не являются членами НАТО.

Ранее Геннадий Друзенко объяснил "Телеграфу", почему Украина должна соглашаться на несправедливый мир с Россией.