Шансы нападения РФ на НАТО изменились из-за Украины: в МИД Латвии объяснили почему

Глава внешнеполитического ведомства Латвии высказалась о вероятности войны НАТО и России

Россия не будет нападать на страны НАТО, поскольку серьезно "увязла" на войне в Украине.

Об этом в интервью Reuters заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. По ее словам, из-за больших потерь на войне с Украиной россияне вряд ли в ближайшее время будут нападать на членов Организации Североатлантического договора.

"Вы спрашиваете, боюсь ли я, что Россия вторгнется в страны НАТО? Нет, я не думаю, что Россия пойдет на это, потому что это будет означать для России гораздо больше сложностей, чем уже есть у нее в Украине", — заявила Браже.

Напомним, начальник военного комитета Альянса, адмирал Роб Бауэр заявил, что страны НАТО не будут первыми атаковать Россию — это произойдет только, если Россия первая нападет на НАТО. В таком случае необходимо, прежде всего, уничтожить пусковые установки российской армии и флота.

Кроме того, НАТО придется взять на себя основной удар россиян в случае открытого конфликта, заявил Бауэр. Также Альянсу необходимо инвестировать больше средств в развитие систем противовоздушной обороны.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в НАТО могут применить статью 5, которая предусматривает коллективную оборону в случае нападения или диверсий со стороны России.