Нужно соглашаться на несправедливый мир, время работает против нас, – громкое заявление известного ветерана

Надо выбирать лучший из самых худших вариантов

Упование на обещания будущего президента США Дональда Трампа имеет смысл, ведь Украине пора соглашаться на несправедливый мир. Возможность достичь мира следует использовать, когда она есть.

Об этом "Телеграфу" рассказал юрист, ветеран и общественный деятель Геннадий Друзенко в материале "Залужный будет ремейком Ющенко, а Украине нужно соглашаться на сложный мир, — Геннадий Друзенко".

По его словам, Украина подходит к окну возможности завершения войны, когда состоится инаугурация Трампа после 20 января 2025 года. Поэтому общественное волнение на этот счет вполне ожидаемо.

"Им можно воспользоваться, а можно не воспользоваться. Воевать без смены власти и, соответственно, структуры управления в стране, это значит обречь Украину на довольно быстрый коллапс", — говорит ветеран.

Он объясняет, что проблема даже не в том, что россияне все быстрее продвигаются, а в том, что на глазах тает мотивация защищать крайне коррумпированную страну, ворующую на всем, чем только можно. У многих возникает вполне логичный вопрос: "Почему кто должен рисковать жизнью, а кто должен становиться миллиардером?"

И в этом смысле Украина обречена на поражение, поэтому перемирие нужно искать уже сейчас, когда есть возможность. Однако здесь, по мнению Друзенко, все зависит от президента Украины Владимира Зеленского.

"К нему есть много вопросов, но сегодня это единственный человек (вместе со своим окружением), который принимает решение. Понятно, что справедливого мира не будет, серьезных гарантий безопасности не будет, наказания преступников, контрибуции и репараций не будет. Надо почитать опыт Маннергейма (шестой президент Финляндии, — Ред.), понявший, что иногда нужно делать лучший выбор из самых худших", — говорит ветеран.

По его словам, можно этот шанс упустить, упереться, как Гитлер, и воевать, пока не возьмут Берлин при том, что военная машина Гитлера была намного сильнее нынешней украинской. Если Украина хотела выйти из войны безусловным победителем, еще несколько лет назад следовало: поднять свой ВПК, побороть коррупцию, сделать эффективную систему управления, мотивировать людей. А сейчас все просто сыпется на глазах.

"Наш шанс – когда-нибудь, когда откроется новое окно возможностей, отвоевать свое. А, возможно, мы как финны не захотим забирать назад Донбасс и Крым. Но это точно не сейчас. Слава богу, это дошло и до нашего президента и он решился произнести это в голос. Сейчас продолжать войну, это значит положить еще десятки тысяч людей, потерять тысячи квадратных километров и прийти к тому же результату. Сейчас нужно искать лучший вариант из самых плохих. К сожалению. Время, когда можно было надеяться на победу (2022 год – начало 2023-го) – мы упустили. По каким причинам? Потому что стали регрессировать в состояние России, а не прогрессировать в состояние Израиля", — говорит Друзенко.

Он объясняет, что этот лучший вариант из самых плохих — несправедливое перемирие. Ведь большая часть войн останавливается по линии фронта. И это окно возможностей откроется не сейчас, а через 1,5 месяца, поэтому пока Украина должна держаться и готовиться к последствиям перемирия.

"Нужно соглашаться на этот сложный, несправедливый мир. Время работает против нас. И чем дальше, тем очевиднее", — резюмировал ветеран.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше рассказали о перспективах хода войны в Украине.