Залужный будет ремейком Ющенко, а Украине нужно соглашаться на трудный мир, — Геннадий Друзенко

Для Украины вариант ходить на двух "ногах" не рассматривается

Первый добровольческий мобильный госпиталь им. Пирогова (ПДМГ) спасает раненых на войне с 2014 года. Его руководитель – юрист, ветеран и общественный деятель Геннадий Друзенко уже давно говорит о необходимости паузы в войне, как бы не были несправедливы для Украины эти очертания перемирия.

Зачем такая пауза Путину, который продолжает продвигаться на фронте? Как будет оказывать давление на Киев и Москву Дональд Трамп после своей инаугурации? Действительно ли фронт сыпется? Об этом Друзенко рассказал в интервью "Телеграфу".

"Справедливого мира не будет"

– Геннадий, вот сейчас если открыть YouTube, можем увидеть множество заголовков типа: "Все! Конец войны", "Трамп все решил", "Зеленский принял решение о конце войны"… Как вы оцениваете ситуацию? Есть ли у вас действительно ощущение переломного момента, ведущего к какому-то перемирию, или это выдают желаемое за действительное?

– Скорее есть окно возможностей. Им можно воспользоваться, а можно не воспользоваться. Воевать без смены власти и, соответственно, структуры управления в стране, это значит обречь Украину на довольно быстрый коллапс.

– Объясните.

– Проблема даже не в том, что россияне все быстрее продвигаются, а в том, что на глазах тает мотивация защищать эту крайне коррумпированную страну, которая ворует на всем, на чем только можно. Почему кто-то должен рисковать жизнью, а кто-то становится миллиардером? В этой парадигме мы обречены на поражение. Поэтому нужно искать перемирие. Но тут все зависит от Зеленского. К нему много вопросов, но сегодня это единственный человек (вместе со своим окружением), который принимает решения. Понятно, что справедливого мира не будет, серьезных гарантий безопасности не будет, наказания преступников, контрибуции и репараций не будет. Надо почитать опыт Маннергейма (шестой президент Финляндии, — Ред. ), который понял, что иногда нужно делать лучший выбор из худшего.

Но можно эти шансы и упустить. Можно упереться, как Гитлер, и воевать, пока не возьмут Берлин при том, что военная машина Гитлера была намного сильнее нынешней украинской. Если бы мы воспользовались этим лагом почти в три года (или в 10 лет): подняли свой ВПК, побороли коррупцию, сделали эффективную систему управления, мотивировали людей, наверное, тогда можно было бы воевать до победы. Но когда все сыпется на глазах, когда украинское дерево поел украинский шашель, надо брать паузу и "лечить" пациента. Наш шанс – когда-нибудь, когда откроется новое окно возможностей, отвоевать свое. А может, мы как финны не захотим забирать обратно Донбасс и Крым. Но это точно не сейчас. Слава богу, это дошло и до нашего президента, и он решился произнести это. Сейчас продолжать войну, значит положить еще десятки тысяч людей, потерять тысячи квадратных километров и прийти к тому же результату. Сейчас нужно искать лучший вариант из самых плохих. К сожалению. Время, когда можно было надеяться на победу (2022 год – начало 2023-го) – мы упустили. По каким причинам? Потому что стали регрессировать в состояние России, а не прогрессировать в состояние Израиля. Но это уже отдельный разговор.

– Лучший вариант из самых худших для нас, это так называемое несправедливое перемирие?

– Да. Линия фронта. Большинство войн останавливается по линии фронта (плюс-минус какие-то нюансы). И это ведь не сейчас, а через полтора месяца, когда Трамп примет присягу. Сейчас надо эти дни продержаться, потому что за это время не будет перемирия. А потом нужно соглашаться на этот трудный, несправедливый мир. Время работает против нас. И чем дальше, тем очевиднее.

– А что значит соглашаться на несправедливый мир? Даже его не может быть. Путину зачем останавливаться? Или Трамп все же может найти какие-то рычаги давления на российского диктатора?

– Нам кажется, что Путин спит и видит, чтобы уничтожить Украину…

– А разве не так?

– На самом деле он гораздо более рациональный игрок, чем даже Зеленский. Путин хочет превратить мир правил в мир договоренностей. Имею в виду правила, которые диктовали США. И как только Трамп с ним садится и договаривается, Путин своего достиг. Это уже вторая Ялта. При этом Украина будет одним из пунктов договоренностей в большом пакете.

Дела у россиян идут не так хорошо, например рубль зашкаливает. Если нефть опустить ниже 50 долларов за баррель (а Трамп это может сделать), то российская экономика войдет в коллапс. Зависимость от Китая увеличивается. Не думаю, что Путин спит и видит Россию ресурсной базой Китая. Они воюют контрактниками, а наемники дорожают каждый месяц: 25-30 тысяч долларов уже платят на "входе". Поэтому говорить, что у них безграничные ресурсы – некорректно. Просто организация у них оказалась лучше, чем в Украине, и им удалось перевести экономику на военные рельсы. Поэтому Путин, в сущности, достигнет своих главных целей. А Украина, скорее всего, не вступит в НАТО в ближайшем будущем и потеряет Донбасс (все идет к тому). И у Путина есть все основания объявить победу. Если вы думаете, что Путин это Гитлер, который будет жить в параллельной реальности и переть вперед, то из того, как он перестроил Россию на эту войну, выводы можно сделать противоположные.

Поэтому сейчас, по большому счету, в мире, перемирии или в паузе заинтересованы все стороны. Трампу нужна скорая победа, быстрый успех, потому что он уже сто раз провозгласил, что надо прекратить эту "бессмысленную", как он говорит, войну. Зеленскому нужно прекращать, потому что каждый день мы теряем территорию, людей, и не видно, как мы можем переломить ситуацию. И Путину. У него есть все основания сказать, что на этом этапе он выиграл.

– А дальше?

– Я не думаю, что это будет вечный мир. Восстановление войны или рецидив зависит от того, воспользуется ли Украина этой паузой эффективно или нет. Если мы станем Южной Кореей, войны не будет. Если мы станем Сирией, безусловно, мы в третьем "акте" коллапсируем, как Сирия или Нагорный Карабах. Здесь все зависит от нас. Говорят, что Путин перевооружится. А кто вам не дает? Кто как восстановится, это вопрос обоим.

"В паузу надо бросить все силы"

– В рамках этого перемирия, на какие действенные гарантии безопасности от Запада мы можем надеяться? Очевидно, это будет не НАТО, а что тогда?

– Двусторонние договоры. НАТО воевало ровно две войны: одну в Югославии выиграло и одну в Афганистане проиграло. Откуда здесь культ НАТО мне непонятно. Это организация, не имевшая дела с достойным противником. Я не могу вообразить, чтобы немцы взяли оружие и пошли воевать с Россией. Испанцы или греки… НАТО во многом мифологизировано в Украине. Если они не могли разобраться с талибами, то вряд ли они дадут взбучку русским. Потому прямые договоры с американцами, немцами. Во-первых, они быстрее работают, а во-вторых, ну какой нам смысл в НАТО от Словении, например? Ну, чем она сильно поможет? Нам нужны те, кто имеет серьезный ВПК, военный опыт и деньги. Эти три составляющих. И мы, как Израиль, можем стать суперсилой. Но это зависит прежде всего от нас, от эффективной организации власти. Как нам в 2022 году ЦРУ давало несколько недель, так и Израилю, когда он стал независимым, давали пару лет. Но они сломали их прогнозы. Кстати, наиболее готовые к войне страны: Израиль и Южная Корея не являются членами НАТО.

– О фронте. Я разговаривал с Марией Берлинской , она говорит, что фронт сыплется и ситуация сейчас даже более тяжелая, чем весной 2022 года. Согласны с такой оценкой?

– Ситуация лучше по количеству оружия, по количеству бригад, но хуже по мотивации. Тогда мы на адреналине готовы были умирать, а сейчас народ оглядывается назад и думает, а почему я должен умирать? Чтобы глава МСЭК купался в долларах? Или прокуроры-"инвалиды" каждый год меняли машины? И опять же, это еще один аргумент, что нам нужна пауза, потому что только она позволит цивилизованно сменить власть. Не в стиле Шарля де Голля, который был, по сути, самозванцем, а провести выборы.

– И как это нам поможет?

– Это ничего не гарантирует, но это дает шанс. Возможно, наконец Украина получит человека, масштаб личности которого соразмерен тем вызовам, которые стоят перед государством.

– Вы сейчас о Залужном?

– Нет. Я с большим уважением к нему отношусь (он когда-то просто спас ПДМШ), но это не его масштаб. Залужный – это будет очередное разочарование. Хотите увидеть ремейк Виктора Андреевича [Ющенко]? Выберите Залужного.

– Ну и кто тогда? О ком вы говорите? Я не знаю вариантов тогда…

– А кто знал де Голля, когда он вышел к радио (речь о знаменитой речи де Голля "Ко всем французам", которая стала переломным моментом в сопротивлении Франции нацистской Германии, — Ред. )? Кто знал Пак Чон Хи (президент Южной Кореи, архитектор "Корейского экономического чуда", — Ред. ) Новый пример – кто знал румынского кандидата Келин Джорджеску, выигравшего первый тур выборов? Во времена турбулентности "черные лебеди" взлетают гораздо чаще.

– Тогда о "черном лебеде". В январе происходит инаугурация Трампа и, по всей видимости, события будут развиваться молниеносно. Давайте очертим, как именно.

– Трамп сделает все, чтобы остановить активную фазу войны в Украине. Я же говорю, что ему нужен скорый успех. Экономику быстро не перестроят, с мигрантами проблему не решить. А третье в его программе – установить мир. Понятно, что всегда больше платит более слабый. То есть, больше уступок он потребует от Украины, потому что на Украину он имеет прямое влияние. "Краник" помощи, к сожалению, в Вашингтоне. Иногда нужно отрезать ногу, чтобы сохранить жизнь. Вариант ходить на двоих просто не рассматривается, потому что он нереалистичен. Соответственно, если Зеленский начнет сетовать, тогда мы вспомним, что такое схроны, потому что без помощи США в стране, где производят плохие мины и до сих пор не производят достаточно снарядов, воевать очень тяжело в современной войне.

И в паузу нужно бросить все силы. Перейти с фронта там, где убивают, на фронт, где строят. Развивать свой ВПК. Южная Корея вышла из войны в 1953 году как аграрная страна, где была мечта перерабатывать чужой хлопок. А сейчас эта страна в топ-5 производителей самого современного оружия. Прекрасный пример. Причем по населению это примерно тот же масштаб, что и Украина.

– Вот только воспользуемся ли мы этой паузой…

– А это зависит от выборов. Я думаю, в следующем году мы их увидим. Каждая нация имеет право совершить суицид. К сожалению, это совсем не метафора: посмотрите на Сирию. Мир – это не планета розовых пони. Это мир хищников. Если ты не готов защищать себя, тебя съедят и поделят.

– Но на первых выборах после войны может быть такая ситуация, которая сейчас сложилась в Грузии? То есть не пророссийская партия в лоб, конечно, а какая-то сила, которая вдруг скажет, что стоит быть с Россией осторожнее, не развивать свой ВПК, чтобы не "раздражать медведя"…

– Безусловно, это может быть. Демократия – это всегда лотерея. Она не гарантирует выбор лучшего, более патриотичного или более порядочного. Она только гарантирует смену власти. Если украинский народ, заплатив такую ​​страшную цену, не получит отрезвления, значит, пациент неизлечим. И нужно прекратить тратить деньги на его искусственное поддержание жизни. К сожалению, правда жизни такова.