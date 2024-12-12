Який сенс Україні від Словенії? Ветеран розвіяв популярний міф про НАТО

Україні потрібні серйозний ВПК, військовий досвід і гроші

Поки Україна не може вступити в НАТО, дієвими гарантіями безпеки тривалого перемир’я з Росією будуть прямі двосторонні договори з найпотужнішими країнами-членами Альянсу.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів юрист, ветеран та громадський діяч Геннадій Друзенко. Він розвіяв міф про надзвичайну військову міць НАТО.

Більше читайте у публікації: "Залужний буде ремейком Ющенка, а Україні треба погоджуватись на важкий мир, — Геннадій Друзенко".

— НАТО воювало рівно дві війни: одну в Югославії виграло і одну в Афганістані програло. Звідки тут культ НАТО мені геть незрозуміло. Це організація, яка не мала справи з достойним супротивником. Я не можу уявити, щоб німці взяли зброю і пішли воювати з Росією. Чи іспанці, чи греки, — каже ветеран.

Він каже, що Альянс багато в чому міфологізований в Україні. Якщо він не міг розібратися з талібами, то навряд чи дасть прочуханки росіянам. Тому потрібні прямі договори з американцями, німцями.

— По-перше, вони швидше працюють, а, по-друге, ну який нам сенс в НАТО від Словенії, наприклад? Ну чим вона сильно допоможе? — ставить резонне запитання громадський діяч. — Нам треба ті, хто має серйозний ВПК, військовий досвід і гроші. Ці три складові. І ми, як Ізраїль, можемо стати суперпотугою.

Але це залежить, насамперед, від нас, від ефективної організації влади, — наголошує Геннадій Друзенко. — Як нам в 2022 році ЦРУ давало декілька тижнів, так і Ізраїлю, коли він став незалежним, давали пару років. Але вони поламали їхні прогнози. До речі, найбільш готові до війни країни: Ізраїль та Південна Корея, не є членами НАТО.

Раніше Геннадій Друзенко пояснив "Телеграфу", чому Україна має погоджуватися на несправедливий мир з Росією.