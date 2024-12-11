Уже не будет вотчиной России. НАТО может "атаковать" РФ в неожиданном регионе

Применение нелинейных, но действенных решений может дать надлежащий эффект.

Вхождение Украины в Балтийско-Черноморский политико-оборонный блок с участием стран-членов НАТО — Великобритании, стран Балтии, Польши, Румынии и Турции — будет серьезно бить по позициям России на Кавказе и Ближнем Востоке, долго считавшимся вотчиной РФ.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политический консультант, военнослужащий ВСУ Александр Антонюк. Он объяснил, почему это важно на фоне свержения союзника РФ в Сирии.

По его мнению, формирование регионального блока безопасности с участием Турции, сыгравшей решающую роль в сирийской истории, является ключевым аргументом для противодействия России.

— А если Турция еще усилится партнерскими или союзническими соглашениями с Грузией и Арменией (что в интересах этих государств), то это еще один шаг к ослаблению позиции Российской Федерации в Кавказском регионе. А это в свою очередь запустит [освободительные] процессы и в Ичкерии (Чеченской Республике РФ. — Ред.). То есть, это комплекс нелинейных, но действенных решений, — подытожил политический эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что шансы нападения РФ на НАТО изменились, и объяснил причину.