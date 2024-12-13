В Киеве сдают жилье с хорошим видом из окна всего за 3500 гривен. Но это нужно видеть (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Курьезное объявление обсуждают в сети
На фоне высоких цен на недвижимость в Киеве в соцсетях появилось необычное предложение по сдаче жилья. Оно имеет очень привлекательную стоимость, но и один существенный минус.
Резонансное объявление опубликовано в группе Best Hostel Kiyv в Facebook. На первый взгляд предложение выглядит идеальным: хороший вид из окна, цена за месяц аренды всего 3500 тысяч гривен.
Однако, как оказалось, за эту сумму съемщик получает лишь часть одной комнаты. И эта часть находится даже не совсем в комнате. Проще говоря — это балкон.
Стоит отметить, что такое объявление вызвало довольно сильный резонанс в сети. Люди активно его обсуждают и высказывают свое удивление.
А вот как выглядит это жилье:
Напомним, ранее мы писали о том, что декабре цены на недвижимость в Киеве продолжают постепенно расти. За последние полгода стоимость квартир на первичном рынке выросла на 5%. В то же время цены на вторичку в столице также начали подниматься и уже успели подскочить на 4-5%. В связи с этим "Телеграф" решил рассказать, в каком районе Киева продаются самые дешевые квартиры.