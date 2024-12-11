Что делать, если "Резерв+" не подтягивает отсрочку

Для использования отсрочки необходимо авторизироваться в приложении

В приложении "Резерв+" должна отображаться не только отсрочка от мобилизации, оформленная онлайн, но и полученная в ТЦК и СП.

Как пояснила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время эфира телемарафона, причиной этого является отсутствие соответствующих данных в Едином реестре призывников "Оберег". По ее словам, " Резерв+" синхронизируется с реестром "Оберег" и отображает только данные, внесенные операторами территориальных центров комплектования.

Черногоренко отметила, если статус вашей отсрочки отсутствует в приложении, но у вас бумажный документ, нужно обратиться в службу поддержки ТЦК для внесения информации в реестр.

Заместитель министра обороны напомнила, что определенные типы отсрочек можно оформить онлайн через "Резерв+" , без необходимости личного обращения в ТЦК. Например, для многодетных родителей, имеющих троих или более несовершеннолетних детей в одном браке, процедура проходит через автоматическую проверку в реестре актов гражданского состояния.

"Как только вы заказываете эту отсрочку, то мы проверяем это в других реестрах. Например, в реестре актов гражданского состояния, если это многодетные родители, и составляем результат сразу в "Обереге", и в режиме двух-трех секунд вы видите это в" Резерв+"", — объясняет она.

Также Черногоренко отметила, что для использования отсрочки нужно авторизоваться в мобильном приложении "Резерв+" , загрузить военно-учетный документ и запросить соответствующий пункт меню. По ее словам, после "нескольких кликов и немного ожидания статус отсрочки автоматически отразится в военно-учетном документе".

Напоминаем, что кроме многодетных родителей оформить отсрочку через "Резерв+" могут люди с инвалидностью и студенты. Для каждой категории есть определенные требования и ограничения.

Для лиц с бессрочной инвалидностью "Резерв+" предоставляет отсрочку на один год. Если инвалидность дали меньше, чем на год, то только к дате завершения действия справки МСЭК.

Отсрочка онлайн доступна только тем студентам, о ком есть актуальная информация в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Ранее "Телеграф" писал, что будет, если во время проверки ТЦК не откроется "Резерв+". В некоторых случаях мужчина должен посетить ТЦК.