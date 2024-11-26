Как студенту оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+"

Процедура займет немного времени

Несмотря на общую мобилизацию в Украине, студенты могут получить отсрочку от призыва. Недавно у них появилась возможность сделать это онлайн через приложение "Резерв+".

Специалисты из юридической компании INSEININ объяснили, как студентам оформить электронную отсрочку. Юристы назвали пошаговую инструкцию.

Для начала нужно скачать приложение "Резерв+" на смартфон:

Для Android : перейдите к Google Play Market и найдите "Резерв+".

: перейдите к и найдите "Резерв+". Для iOS : посетите App Store и найдите "Резерв+".

Обязательно убедитесь, что разработчиком является Министерство обороны Украины.

Авторизация через BankID

При установке приложения откройте его и авторизуйтесь с помощью системы BankID:

Нажмите кнопку "Начать". Выберите свой банк в списке. Введите данные для проверки подлинности в банке. Подтвердите авторизацию.

Для этого вам нужен счет и доступ в электронный кабинет или приложение банка.

После авторизации обновите свои персональные данные:

номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (по желанию);

текущий адрес проживания.

Данные в приложении автоматически подтягиваются из банка, однако при необходимости их можно откорректировать. В случае изменения номера телефона или электронной почты необходимо пройти подтверждение введенных изменений через SMS или ссылку, отправленную на новый адрес.

После обновления данных необходимо создать пароль для входа в приложение. После этого вам будет предложено настроить FaceID или TouchID для быстрого доступа.

Получение е-ВОД

После подтверждения данных система автоматически сгенерирует ваш электронный военно-учетный документ. В нем будут отображаться:

категория учета;

дата последнего обновления документа;

информация об отсрочке или бронировании (при наличии);

детали о нарушении правил военного учета (если есть).

Оформление отсрочки для студентов

Юристы объясняют, что функция автоматической отсрочки реализована через интеграцию с реестром Министерства образования. Система автоматически подтянет данные о статусе студента дневной формы обучения, что позволит оформить отсрочку без визита в ТЦК.

Для реализации функции по отсрочке в "Резерв+" студенты должны:

Запросить реестр Министерства образования через интерфейс "Резерв+". Получить автоматическое доказательство статуса студента дневной формы обучения. Получить отсрочку от мобилизации.

После успешного оформления отсрочки через "Резерв+" информацию о ее предоставлении и сроке действия можно будет просмотреть в разделе е-ВОД.

Напоминаем, что получить отсрочку на период обучения могут студенты, обучающиеся на дневной форме в высших учебных заведениях или техникумах. Это касается также аспирантов и докторантов.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли получить справку об отсрочке в ТЦК, если оформил в "Резерв+". Ее дают только после решения комиссии.