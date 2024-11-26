Как студенту оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+"
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Процедура займет немного времени
Несмотря на общую мобилизацию в Украине, студенты могут получить отсрочку от призыва. Недавно у них появилась возможность сделать это онлайн через приложение "Резерв+".
Специалисты из юридической компании INSEININ объяснили, как студентам оформить электронную отсрочку. Юристы назвали пошаговую инструкцию.
Для начала нужно скачать приложение "Резерв+" на смартфон:
- Для Android : перейдите к Google Play Market и найдите "Резерв+".
- Для iOS : посетите App Store и найдите "Резерв+".
Обязательно убедитесь, что разработчиком является Министерство обороны Украины.
Авторизация через BankID
При установке приложения откройте его и авторизуйтесь с помощью системы BankID:
- Нажмите кнопку "Начать".
- Выберите свой банк в списке.
- Введите данные для проверки подлинности в банке.
- Подтвердите авторизацию.
Для этого вам нужен счет и доступ в электронный кабинет или приложение банка.
После авторизации обновите свои персональные данные:
- номер мобильного телефона;
- адрес электронной почты (по желанию);
- текущий адрес проживания.
Данные в приложении автоматически подтягиваются из банка, однако при необходимости их можно откорректировать. В случае изменения номера телефона или электронной почты необходимо пройти подтверждение введенных изменений через SMS или ссылку, отправленную на новый адрес.
После обновления данных необходимо создать пароль для входа в приложение. После этого вам будет предложено настроить FaceID или TouchID для быстрого доступа.
Получение е-ВОД
После подтверждения данных система автоматически сгенерирует ваш электронный военно-учетный документ. В нем будут отображаться:
- категория учета;
- дата последнего обновления документа;
- информация об отсрочке или бронировании (при наличии);
- детали о нарушении правил военного учета (если есть).
Оформление отсрочки для студентов
Юристы объясняют, что функция автоматической отсрочки реализована через интеграцию с реестром Министерства образования. Система автоматически подтянет данные о статусе студента дневной формы обучения, что позволит оформить отсрочку без визита в ТЦК.
Для реализации функции по отсрочке в "Резерв+" студенты должны:
- Запросить реестр Министерства образования через интерфейс "Резерв+".
- Получить автоматическое доказательство статуса студента дневной формы обучения.
- Получить отсрочку от мобилизации.
После успешного оформления отсрочки через "Резерв+" информацию о ее предоставлении и сроке действия можно будет просмотреть в разделе е-ВОД.
Напоминаем, что получить отсрочку на период обучения могут студенты, обучающиеся на дневной форме в высших учебных заведениях или техникумах. Это касается также аспирантов и докторантов.
Ранее "Телеграф" писал, можно ли получить справку об отсрочке в ТЦК, если оформил в "Резерв+". Ее дают только после решения комиссии.