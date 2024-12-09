Онлайн или в ТЦК? Как лучше оформить отсрочку от мобилизации

Юрист рассказала о плюсах и минусах вариантов

Несмотря на общую мобилизацию, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Его можно получить как онлайн, так и непосредственно в ТЦК и СП.

Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, как лучше оформить отсрочку от мобилизации. По ее мнению, "бумажный" способ имеет лишь одно преимущество — возможность получить справку о предоставленной отсрочке.

Однако бумажное оформление имеет ряд значительных минусов:

затраты времени на очереди и сбор справок;

финансовые расходы по изготовлению нотариальных копий документов;

дополнительную нагрузку на работников ТЦК, которые могли бы использовать это время для других задач;

риск получения отсрочки на более короткий срок (например, онлайн лица с инвалидностью обычно получают отсрочку на год, а в ТЦК — до определенной даты, например 07.02.2025);

возможность незаконного отказа или задержек в процессе рассмотрения заявления.

Дарья Тарасенко подчеркнула, что онлайн-оформление является более быстрым, простым и менее ресурсозатратным вариантом . Поэтому при возможности выбрать, стоит отдать предпочтение онлайн варианту.

"Лично я выбирала бы вариант онлайн, если такой выбор действительно есть", — отмечает адвокат.

Напоминаем, что оформить отсрочку можно онлайн через приложение "Резерв+". Теперь сервис доступен:

людям с инвалидностью, имеющим актуальное пенсионное удостоверение, подтверждающее получение пенсии по инвалидности;

студентам и аспирантам, получающим последовательное образование. К примеру, после бакалавра получают степень магистра. Или после магистратуры учатся на аспирантуре;

многодетным родителям, содержащим троих или более несовершеннолетних детей.

Для оформления отсрочки требуется:

Скачать обновленную версию "Резерв+", которая уже доступна в AppStore и PlayMarket. Авторизоваться в приложении. Отправить запрос на оформление отсрочки.

После этого система автоматически проверит, имеет ли пользователь право на отсрочку. В случае подтверждения статуса информация отобразится в электронном военном документе.

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