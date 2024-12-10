Днепропетровская область может стать легкой целью россиян? FT раскрыли причину

Правоохранители уже расследуют масштабные хищения

Армия РФ за 2 месяца захватила в пять раз больше территорий, чем за 2023 год. Причин этому несколько, но сейчас есть реальная угроза того, что россияне зайдут в Днепропетровскую область. Кое-где им остается до админграницы области около 15 километров.

Об этом говорится в расследовании влиятельного британского издания Financial Times. Одной из причин, почему им это может удаться, проблемы с украинскими оборонными укреплениями – их строят медленно, некачественно и без общего плана.

По данным журналистов, правоохранители уже расследуют масштабные хищения – возбуждено 30 уголовных дел об исчезновении почти полмиллиарда долларов, выделенных на строительство оборонительных сооружений.

Только в Днепропетровской области на укрепление потратили более 7 миллионов долларов. Однако местные чиновники признают – результаты неутешительны. Строить активно начали всего два месяца назад. Побывавший в регионе репортер FT видел много недостроенных или заброшенных укреплений.

По данным расследования, главная проблема состоит в том, что никто не руководит процессом строительства. Член парламентского комитета Дмитрий Разумков говорит, что каждая область строит укрепление, как хочет, без единого плана. Поэтому военным часто приходится самим копать окопы и искать на это деньги.

"Ситуация с укреплениями является еще одним фактором деморализации войск", — сказал нардеп.

Ситуацию усложняет то, пишет FT, часть военных инженеров, которые должны строить укрепления, отправили воевать на передовую. Один из командиров рассказал изданию, что его подразделение за время войны 32 раза меняло позиции и каждый раз само строило себе укрытие.

Военный аналитик Роб Ли привел пример Угледара, который ВСУ вынуждены были покинуть из-за того, что у Украины "явно не было мощной обороны, построенной за собой". А фортификационные сооружения России наоборот были хорошо построены. Они были в виде бетонных лабиринтов, что позволило прекратить контрнаступление ВСУ летом 2023 года. Украинские силы могут выиграть от "постройки достаточно хороших" (оборонных) позиций", — сказал Ли.

Что будет, если россияне войдут в Днепропетровскую область

По данным издания, если бы российские войска вошли в Днепропетровскую область, это существенно помешало бы военным усилиям Киева, поскольку в регионе расположено военное командование, силы поддержки армии, волонтеры, производители беспилотников. Кроме того, область — одна из самых больших за населением за пределами столицы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие новые цели россиян на фронте. Военные РФ сменили тактику, ожидаются мощные наступления.