ВСУ могли попасть в окружение под Кураховым: что известно – DeepState

Эта территория сейчас находится в статусе "серой зоны".

Российские подразделения усиливают давление на участке фронта возле Успеновки на Кураховском направлении по состоянию на декабрь 2024 года. Военные армии РФ пытаются полностью захватить стратегически важный район и зажать ВСУ в котел.

По данным мониторингового ресурса DeepState, во второй половине ноября российские войска начали масштабное наступление на участке между населенными пунктами Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай и Ганновка. Особо активные боевые действия происходят непосредственно в Успеновке.

Украинские подразделения оказались в крайне невыгодном положении. Российские формирования пытаются штурмовать деревню, постепенно захватывая отдельные здания и пытаясь расширить контролируемую территорию и зажать ВСУ в котел. Мониторинговые группы фиксируют увеличение личного состава русских и техники в этом районе.

На участке между Успеновкой и Ганновкой критическая ситуация. Сейчас эти территории в статусе серой зоны, поскольку есть информация, что военные РФ не смогли закрепиться там. Украинские военные пытаются не допустить этого.

"Враг неоднократно фиксировался в Успеновке и активно пытается ее штурмовать, закрепляться для дальнейшего продвижения и овладения селом полностью", — говорят в мониторинговом ресурсе.

Количество пехоты только растет, а россиян уже не раз видели в самой Успеновке. Они лезут туда со всех сторон.

Окружение ВСУ под Кураховым

Отметим, что эти данные относительно котла или "мешка" не подтверждены официально и требуют проверки.

Также ранее "Телеграф" писал, что россияне пытаются окружить еще один важный населенный пункт в Донецкой области. Бои за этот поселок продолжаются еще с марта 2022 года.