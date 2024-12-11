ISW: Россияне имеют успех в Курской области, а ВСУ продвинулись на Донбассе: какая ситуация на фронте (карты)

Институт изучения войны проанализировал боевые действия в Украине и России

Украинские защитники недавно продвинулись на Угледарском направлении. Также фиксируется продвижение российских оккупантов в Курской и Харьковской областях, в районе Сватово, Торецка, Покровска, Курахово и Большой Новоселки.

Такие данные обнародовал Институт изучения войны (ISW) 11 декабря. Ведомство опубликовало карты боевых действий.

Краматорское направление

Войска РФ 10 декабря продолжали наступательные действия в районе Часового Яра, но не продвинулись. Оккупанты вели наступательные действия в Часовом Яру и вблизи него, возле Орехово-Васильевки и вблизи Белой Горы.

Недавно продвинулись в пределах Торецка и к западу от этого города.

Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись на запад вдоль улицы Фрунзе в центре Торецка, и в юго-восточной части Щербиновки.

Покровское направление

Российские захватчики недавно продвинулись на юго-запад от Покровска. Геолокационные кадры от 9 декабря показывают, что оккупанты продвинулись на запад через улицу Мира в северной части Новотроицкого.

Войска РФ атаковали вблизи Покровска, возле Луча, Миролюбовки, Лисовки, Даченского, Зеленого, Чумацкого, Нового Труда и Шевченко 9 и 10 декабря.

Кураховское направление

Российские оккупанты недавно продвинулись в направлении Курахово. Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, указывают на то, что россияне захватили Кураховский элеватор.

Российские захватчики атаковали возле самого Курахово, возле Сонцовки, Старых Тернов, Зари, Дачного и Дальнего 9 и 10 декабря.

Угледарское направление

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Угледарском направлении. Опубликованные 10 декабря геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ отбили утраченные позиции в западной части Романовки (северо-восточнее Угледара).

При этом опубликованные 10 декабря геолокационные кадры показали российский усиленный механизированный штурм размером во взвод, что может свидетельствовать, что оккупанты продвинулись в юго-восточной части Константинопольского (северо-западнее Угледара).

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают, что россияне продвинулись в пределах восточной части Успеновки (к северо-западу от Угледара).

Российские оккупанты продолжали атаковать возле Веселого Гая и Анновки, возле Успеновки, Константинопольского, Сухих Ял и Разлива 9 и 10 декабря. Войска РФ продвинулись вблизи Большой Новоселки.

Запорожское направление

Войска РФ недавно продвинулись на север от Роботино в западной части Запорожской области 10 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 9 декабря, показывают, что оккупанты продвинулись на север вдоль шоссе Токмак-Орихов Т-04-08.

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в районе главного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 10 декабря, показывают, что россияне продвинулись в южной части Дарьино (к юго-востоку от Коренево).

Украинские источники сообщили 10 декабря, что ВСУ отбили российскую механизированную атаку размером во взвод в неустановленную дату, вероятно, вблизи Дарьино.

Ранее "Телеграф" писал, что армия РФ за 2 месяца захватила в пять раз больше территорий, чем за 2023 год. Причин этому несколько, но сейчас есть реальная угроза того, что россияне зайдут в Днепропетровскую область.