"Успенский мешок". Что на самом деле сейчас происходит под Кураховым (карты)

Журналистка говорит, что подразделения не получают необходимую помощь

У Курахового сложилась критическая ситуация. В районе "Успеновского мешка" ВСУ, вероятно, попали в оперативное окружение.

Об этом сообщила военная корреспондентка ТСН Юлия Криенко. Боевые действия проходят вокруг населенных пунктов Успеновка, Ганновка, Трудовое и Романовка. Украинские подразделения пытаются удержать позиции. Но российских военных уже не раз видели в Успеновке — они лезут туда со всех сторон.

По информации ТСН, аналитики прогнозируют падение Курахово до конца года. Так говорят и находящиеся там военные. Как говорит журналистка, помощь подразделения, которые подчиняются группировке "Угледар", не получают. Вместо этого расследуют действия комбригов, пытавшихся сберечь личный состав и давших команду отойти.

"Мы говорим, что для нас важна каждая жизнь. Почему об этом забывают некоторые офицеры?" — спрашивает Криенко.

Ситуация в "Успеновском мешке"

В ОСУВ "Хортица" прокомментировали ситуацию в этом направлении. В общем, в сообщении говорилось, что нужно доверять официальным источникам информации, однако относительно "Успеновского мешка", данные они не подтвердили, но и не опровергли.

"В настоящее время подразделения Вооруженных Сил Украины, которые задействованы для проведения оборонных операций на соответствующем участке фронта, самоотверженно отражают российские штурмы в окрестностях населенных пунктов Успеновка, Ганновка, Трудовое, Романовка, принимают необходимые меры для противодействия их захвату или окружению противником", — говорилось в сообщении.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что Кураховской ТЭС больше не существует. Как выглядит станция после авиаударов россиян.