Призывала Путина завершить войну: что говорит российская актриса Чуплан Хаматова о войне и где она сейчас

Актриса покинула РФ в начале полномасштабного вторжения

Известная российская актриса, заслуженная артистка РФ и основательница фонда "Подари жизнь" Чуплан Хаматова стала одной из первых звезд страны-агрессорки, открыто выступившей против войны. Она получила популярность благодаря ролям в фильмах "Страна глухих", "Одесский пароход" и т.д.

В начале полномасштабного вторжения Хаматова обращалась к Путину с призывом остановить войну и назвала ее трагедией. Она также подписала публичное обращение деятелей культуры против войны и отмечала, что поддерживает украинский народ. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Чуплан Хаматова и продолжает ли она осуждать действия РФ на территории Украины.

Чуплан Хаматова по национальности татарка, но на татарском языке не разговаривает. В юности стала православной христианкой. Высшее образование получала в Казанском театральном училище. Впоследствии стала выступать в театре "Современник". В кино актриса стала сниматься на третьем курсе университета.

В 2005 году Чуплан Хаматова вместе с актрисой Диной Корзун на сцене театра организовала благотворительный концерт "Подари мне жизнь" с целью помощи детям с гематологическими заболеваниями. В 2006 году коллеги создали фонд "Подари жизнь".

В 2020 году Чуплан Хаматова сыграла главную роль Елизаветы Глинки в фильме "Доктор Лиза". Это автобиографическая лента, в которой рассказывается о российском враче, занимавшемся усыновлением и вывозом детей с оккупированных территорий Украины.

Позиция о войне в Украине

Хаматова отмечала, что ненавидит Великую Отечественную войну. Это очень разозлило российские власти. В 2019 году актриса сообщила, что не поддержит ни одну войну, а в 2022 году осудила полномасштабное вторжение.

На своей странице в Instagram Чуплан Хаматова изложила сообщение, в котором призвала остановить войну в Украине. К призыву присоединились другие руководители благотворительных организаций. "Мы выступаем против военных действий, которые наша страна совершает на территории Украины. Вся наша работа – это борьба за достоинство человека, спасение жизни. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с основными принципами человечности. Война – это гуманитарная катастрофа, которая умножает боль и страдания», — говорилось в сообщении.

Где сейчас Чуплан Хаматова

В 2022 году актриса вместе с детьми переехала в Латвию, где продолжает свою театральную карьеру. Она выступает в Рижском Новом Театре. В марте 2022 года Хаматова сообщила, что боится возвращаться в Россию, ведь там ее могут посадить в тюрьму.

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