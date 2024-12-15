Закликала Путіна завершити війну: що каже російська акторка Чуплан Хаматова про війну і де вона зараз

Акторка покинула РФ на початку повномасштабного вторгнення

Відома російська акторка, заслужена артистка РФ та засновниця фонду "Подари жизнь" Чуплан Хаматова стала однією з перших зірок країни-агресорки, хто відкрито виступив проти війни. Вона здобула популярність завдяки ролям у фільмах "Країна глухих", "Одеський пароплав" тощо.

На початку повномасштабного вторгнення Хаматова зверталася до Путіна із закликом зупинити війну і назвала її трагедією. Вона також підписала публічне звернення діячів культури проти війни та наголошувала, що підтримує український народ. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз Чуплан Хаматова і чи продовжує вона засуджувати дії РФ на території України.

Чуплан Хаматова за національністю татарка, але татарською мовою не володіє. У юності стала православною християнкою. Вищу освіту здобувала у Казанському театральному училищі. Згодом стала виступати у театрі "Современник". У кіно акторка стала зніматися на третьому курсі університету.

У 2005 році Чуплан Хаматова разом із акторкою Діною Корзун на сцені театру організувала благодійний концерт "Подари мне жизнь" з метою допомоги діям з гематологічними захворюваннями. У 2006 році колеги створили фонд "Подари жизнь".

У 2020 році Чуплан Хаматова зіграла головну роль Єлизавети Глінки у фільмі "Доктор Ліза". Це автобіографічна стрічка, у якій розповідається про російського лікаря, яка займалася усиновленням та вивезенням дітей з окупованих територій України.

Позиція щодо війни в Україні

Хаматова зазначала, що ненавидить Велику Вітчизняну війну. Це дуже розлютило російську владу. У 2019 році акторка повідомила, що не підтримає жодну війну, а у 2022 році засудила повномасштабне вторгнення.

На своїй сторінці в Instagram Чуплан Хаматова виклала допис, у якому закликала зупинити війну в Україні. До заклику приєдналися й інші керівники благодійних організацій. "Ми виступаємо проти військових дій, які наша країна здійснює на території України. Вся наша робота – це боротьба за гідність людини, порятунок життя. Війна несумісна ні з життям, ні з гідністю, ні з основними принципами людяності. Війна – це гуманітарна катастрофа, яка множить біль та страждання", — йшлося у дописі.

Де зараз Чуплан Хаматова

У 2022 році акторка разом із дітьми переїхала до Латвії, де продовжує свою театральну кар’єру. Вона виступає у Ризькому Новому театрі. У березні 2022 року Хаматова повідомила, що боїться повертатися до Росії, адже там її можуть посадити до в’язниці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що говорить про війну зірка "Ольги" Яна Троянова і де зараз. Вона не побоялася засудити путінську агресію проти України.