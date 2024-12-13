ФИФА облажалась с картой Украины во время жеребьевки ЧМ-2026 (фото)

Украину и Крым изобразили разными цветами на карте Европы

В пятницу, 13 декабря, в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьевка европейского отбора на чемпионат мира по футболу в США, Мексике и Канаде. Во время церемонии произошел скандал из-за карты Украины.

Об этом сообщает "Телеграф". Во время прямого эфира организаторы церемонии (ФИФА) показали карту Украины без Крыма.

Инцидент произошел, когда на графике показывали правила проведения жеребьевки, согласном которым Украина и Беларусь не могут сыграть друг с другом на групповом этапе из-за отношений между государствами. На графике Крым изобразили не в цветах Украины.

Добавим, по итогам жеребьевки наша команда сыграет в группе D вместе с победителем матча Франция — Хорватия в Лиге наций, Исландией и Азербайджаном. Из группы напрямую на Мундиаль выйдет только победитель квартета. Команда, занявшая второе место, сыграет в стыковом раунде.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете, что дало право нашей команде участвовать в плей-офф за место в Лиге А, однако украинцы потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. За место в Лиге А наша команда сыграет с Бельгией.