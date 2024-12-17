Эхо террора: как советская власть уничтожала украинскую интеллигенцию в 1934 году и при чем здесь Киров

По одному судебному приговору расстреляли 28 видных деятелей науки, культуры и общественной жизни

Девяносто лет назад, 15 декабря 1934 года в Киеве завершилась выездная сессия Верховного Суда СССР, которая стала знаковым событием в истории советских репрессий. Во время этой сессии к смертной казни были приговорены 28 представителей украинской интеллигенции, которые проходили по делу объединения украинских националистов.

Это сфабрикованное дело стало частью массовых репрессий, начавшихся после убийства советского партийного деятеля Сергея Кирова 1 декабря 1934 года. "Телеграф" вместе с подкастом об украинской музыке и истории рассказывают печальные подробности тех дней.

Убийство Сергея Кирова

Убийство Кирова стало катализатором для начала масштабных репрессий. Киров был убит выстрелом в затылок в Смольном дворце Ленинграда Леонидом Николаевым. От имел личные мотивы для преступления, связанные с его женой Мильдой Драуле, которая была любовницей Кирова. Однако советские власти использовали это убийство как повод для развертывания кампании против "контрреволюционных элементов", что привело к арестам и казни многих людей.

Массовые репрессии

После убийства Кирова было принято постановление ЦИК СССР, сокращавшее сроки расследования дел о терроризме до 10 дней. Судебные процессы проходили без участия адвокатов, а смертные приговоры были исполнены немедленно. Первыми жертвами этой новой политики стали представители украинской интеллигенции, обвиненные в планировании свержения советской власти из-за террористических актов.

Судебный процесс

Центром судебного процесса стало сфабрикованное дело "Объединение украинских националистов". Советские следователи выдвинули абсурдные обвинения о подготовке террористических актов и свержении советской власти. Большинство обвиняемых были харьковчанами, среди которых известные писатели и общественные деятели. Суд над членами объединения украинских националистов проходил с 13 по 15 декабря 1934 под председательством Василия Ульриха. Из 37 человек к расстрелу были приговорены 28. Приговор был исполнен в тот же день в подвале бывшего института благородных барышень ("Октябрьский дворец" в Киеве), где тогда располагался народный комиссариат внутренних дел УССР.

Среди приговоренных к расстрелу – выдающиеся представители украинской культуры:

Иван и Тарас Крушельницкие;

Григорий Косынка;

Дмитрий Фальковский;

Костя Ураган;

Алексей Влисько.

Последствия репрессий

Дело стало первым масштабным актом репрессий так называемого "кировского набора". Часть осужденных (Антина Крушельницкого, Юлиана Бачинского и других) сначала была отправлена ​​на дополнительное расследование, после которого они были сосланы на Соловки, где и погибли.

Этот процесс стал символическим примером тоталитарной системы, где любое инакомыслие могло быть квалифицированной как "антисоветская деятельность". В январе 1935 года ЦК ВКП(б) разослал закрытое письмо, которое фактически легитимировало преследование любых политических оппонентов.

Дела об объединении украинских националистов и другие подобные процессы имели целью подтвердить версию о существовании антисоветского подполья. Это дало основания для дальнейших репрессий в последующие годы. Лишь в 1950-х годах во время Хрущевской оттепели часть осужденных была реабилитирована.

Эта трагедия стала символом страха и террора, царившего в советском обществе в период сталинских репрессий. Она напоминает о важности помнить о жертвах политических преследований и их вкладе в борьбу за национальную идентичность и свободу.

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