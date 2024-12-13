Укр

Поставил в пример Украину: Рютте призвал страны НАТО тратить на оборону больше, чем сейчас

Автор
Антон Корж
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Рютте призвал больше тратить на оборонные цели
Рютте призвал больше тратить на оборонные цели. Фото twitter.com/MinPres

Украина тратит на оборону 25% собственного ВВП, а некоторые страны Альянса даже не способны довести расходы до 2%.

Страны НАТО должны тратить на оборону гораздо больше, чем сейчас. Украина, не являющаяся членом Альянса, тратит на оборону 25% собственного ВВП, что в десять раз больше, чем большинство союзников. Но есть и такие, кто тратит менее двух процентов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления в Брюсселе, сообщает "Укринформ". Рютте отметил, что свобода не дается бесплатно, поэтому, если не согласиться на большие расходы, потом вместо миллиардов евро придется тратить триллионы, если вообще удастся победить в войне.

Рютте признал, что сейчас союзники тратят на оборону больше 10 лет назад, но это все равно мало. Во время "холодной войны" европейские правительства тратили на оборонные цели более 3% ВВП и выиграли у Советского Союза, сейчас нужны такие же расходы, поскольку угрозы безопасности европейских стран значительно больше, чем во время противостояния с СССР.

"Большие расходы на оборону означают меньшие затраты на другие приоритеты. Но лишь немного меньшие. В среднем европейские страны легко тратят до четверти своих национальных поступлений на пенсии, на здравоохранение и на систему социальной защиты. Нам нужна лишь небольшая часть этих денег, чтобы значительно усилить нашу оборону и сохранить наш образ жизни", – сказал Рютте.

Также генсек призвал отвергать какие-либо слова о том, что оборона не может быть путём к миру, а европейские народы призвал давить на своих лидеров, чтобы заставить их тратить больше на оборону. Он отметил, что оборонные приоритеты требуют политического лидерства, поскольку это жесткие и рискованные затраты, необходимые в долгосрочной перспективе.

"Некоторые люди могут говорить вам обратное. Они думают, что мощная оборона не является путем к миру. Они не правы. Потому что без обороны не бывает длительной безопасности. Без безопасности не будет свободы для наших детей и внуков. Не будет школ, больниц, не будет бизнеса. Не будет ничего. Те, кто пережил Вторую мировую войну, знают это. Война жестокая и безобразная. И она очень ценна в экономическом измерении. Скажите, что им нужно тратить больше на оборону, чтобы мы могли жить в мире. Скажите им, что безопасность имеет большее значение во что бы то ни стало", – отметил он.

Тем временем глава России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы. В документе предусмотрены рекордные военные расходы. В 2025 году расходы по статье "Национальная оборона" достигнут рекордных 13,5 триллиона рублей (свыше 145 миллиардов долларов). Речь идет об около 32,5% бюджета или более 6% ВВП. Для сравнения, в 2024 году военные расходы составили 28,3%.

Россия делает такие шаги, несмотря на то, что российская экономика уже вышла на опасный рубеж, когда нехватка ресурсов может спровоцировать серьезное падение. Практически все доступные ресурсы в экономике РФ уже задействованы, не хватает людей, страну накрывает стагфляция (кризисное состояние экономики, при котором стагнация в производстве происходит сразу с инфляцией). Фактически, имея успехи на поле боя, Россия проигрывает войну в экономическом измерении.

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#Украина #НАТО #Оборона #Война #Марк Рютте