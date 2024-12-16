В Минобороны РФ заявили о подготовке к войне с НАТО в Европе: озвучили сроки

Напряжение между РФ и Альянсом растет

В России в очередной раз заговорили о возможной войне с НАТО и противостоянии Западу, которое только нарастает, озвучив сроки начала вооружённого конфликта.

Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов. По его словам, только в 2024 году напряжение между Западом и РФ возросло в разы.

Основная причина этого – война Украины и РФ, ведь многие партнеры Европы и США поддерживают Киев и оружием, и дипломатией.

"Минобороны РФ должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие", — сказал Белоусов.

В то же время, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Альянс должен готовиться к возможным атакам РФ: как к применению дронов в Европе, так и к полномасштабной войне с Россией.

В ходе своего отчета генсек НАТО отметил, что РФ совершила около 150 атак на территории стран НАТО с начала войны в Украине. Среди них – кибератаки на железной дороге, больницы, системы GPS в авиации и объекты водоснабжения. К тому же сюда включили саботажи, покушения на политиков и т.д.

Рютте призвал НАТО "проснуться" и готовиться к полномасштабной войне, ведь она может быть совсем скоро.

Напомним, в Кремле сделали ряд заявлений по поводу переговоров по войне в Украине и роли в этом будущего президента США Дональда Трампа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Рютте призвал не обсуждать мирные планы по Украине публично.