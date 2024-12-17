Військову допомогу Україні тепер координуватиме НАТО, а не США. З чим це пов'язано

Для цього вже створили спеціальну структуру

НАТО взяло на себе координацію західної військової допомоги Україні замість Сполучених Штатів Америки. Такий крок було заплановано заздалегідь.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело. Зазначається, що такі заходи дають НАТО більш безпосередню роль у війні проти російського вторгнення, не вдаючись до залучення власних сил.

Дипломати, однак, визнають, що передача таких повноважень НАТО може мати обмежений ефект. Це пов'язано з тим, що США під керівництвом Дональда Трампа все ще можуть серйозно скоротити підтримку Києва.

Як відомо, штаб-квартира нової місії НАТО, що отримала назву "Допомога НАТО в галузі безпеки та навчання для України" (NSATU), розташована на американській базі Клей Баракс у німецькому місті Вісбаден. Людина, знайома з цією справою, повідомила Reuters, що зараз вона повністю працює.

Загальна чисельність NSATU становитиме приблизно 700 осіб. Вона включає війська, дислоковані у військовому штабі НАТО SHAPE у Бельгії та в логістичних центрах у Польщі та Румунії.

Нагадаємо, у липні 2024 року на саміті НАТО у Вашингтоні Україні було запропоновано створити нову місію НАТО зі штаб-квартирою у Німеччині. Одним з її завдань є координація надання Києву різносторонньої допомоги в довгостроковій перспективі.