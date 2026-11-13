Дефицит подсолнечного масла? Стоит ли украинцам бежать в магазины после остановки заводов "Кернел"

Эксперты назвали последствия закрытия всех заводов агрохолдинга, выпускающего продукцию под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак"

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Украина производит подсолнечного масла гораздо больше, чем потребляет, но спасет ли это рынок после остановки одного из его крупнейших игроков? Из-за российских атак агрохолдинг "Кернел" прекратил работу всех масличных заводов и закупку подсолнечника. Теперь вопрос не только в том, хватит ли продукции украинцам, но и в том, куда аграриям продавать урожай и как изменятся цены.

Угрожает ли стране дефицит подсолнечного масла, стоит ли ожидать подорожания и какие убытки может понести аграрный сектор — "Телеграф" расспросил экспертов.

"Кернел" остановил все заводы и закупки семечек: что известно об ударе по гиганту

Агрохолдинг "Кернел" полностью остановил работу всех маслоэкстракционных заводов. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба компании. Решение было принято после массированных атак российских дронов на перерабатывающие предприятия страны.

По словам представителей холдинга, за последние сутки попадания повредили производственные здания, оборудование и резервуары. Остановиться пришлось из-за специфики производства: оно работает непрерывным циклом и имеет повышенную пожарную опасность. Если дрон попадет в работающее оборудование, может вспыхнуть большой пожар, а жизни работников будет угрожать опасность.

При этом, кроме переработки, компания в разгар сезона приостановила и закупку семечек. Холдингу принадлежит восемь заводов с общей мощностью переработки 3,5 миллиона тонн семян подсолнечника в год. Два из них, в Волчанске и поселке Приколотное Харьковской области, не работают с 2022 года из-за войны. Другие производственные площадки расположены, в частности, в Полтаве, Староконстантинове в Хмельницкой области, Кропивницком, Черноморске Одесской области и селе Бандурка Николаевской области.

До полномасштабного вторжения "Кернел" занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 9% мирового объема) и по его экспорту (около 12%). Компания выпускает масло под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар" и "Чумак".

Удар по "Кернел" не единственный. По данным Электронной зерновой биржи Украины, за последнюю неделю пострадали заводы по переработке масличных культур в Полтавской, Винницкой, Черниговской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Среди работников отдельных предприятий есть жертвы.

Новость об остановке крупнейшего игрока сразу поставила главный вопрос: не останется ли покупатель без масла.

350 тысяч тонн против миллиона: почему экономист не видит дефицита растительного масла

Дефицита подсолнечного масла не будет, считает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. В комментарии "Телеграфу" он привел расчеты, на которые опирается:

около 4 миллионов тонн масла в год производят в Украине;

масла в год производят в Украине; 350-370 тысяч тонн потребляет внутренний рынок;

потребляет внутренний рынок; чуть менее 3 миллионов тонн приходится на "Кернел";

приходится на "Кернел"; более миллиона тонн остается в производстве без "Кернела".

"Остановка заводов "Кернел" не создаст проблем с обеспечением украинцев подсолнечным маслом. Даже без мощностей компании в стране остается достаточно производства, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка", — уверяет Олег Пендзин.

Поэтому скупать масло впрок украинцам не стоит. К тому же, отмечает экономист, этот продукт не предназначен для длительного хранения: со временем масло теряет качество и может прогоркнуть.

Отсутствие дефицита прогнозирует и заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. "Дефицита точно не будет", — подчеркнул он в комментарии "Телеграфу".

Однако есть другая проблема, и касается она уже не покупателей, а государства.

Главным негативом остановки заводов Олег Пендзин называет потери страны. По его оценке, речь идет о шести миллиардах долларов доходов, которые "Кернел" приносил в Украину, и о налогах с них.

"Этого не будет. Это проблема. Будет падать ВВП, будут падать доходы бюджета и поступление валюты в страну. К тому же в "Кернел Груп" работает очень много людей, которые сейчас остаются без работы", — отмечает эксперт.

Теперь о ценах.

Бутылка масла по 100 гривен, а подсолнечник дешевеет: что происходит на рынке

О влиянии на цены в магазинах Олег Пендзин ответил теми же расчетами: собственного подсолнечного масла в стране хватает с большим запасом, поэтому подорожание из-за остановки "Кернела" эксперт не прогнозирует.

По состоянию на 13 ноября рафинированное масло "Олейна" объемом 850 мл стоит:

Novus — 99,99 грн;

— 99,99 грн; Auchan — 101,50 грн;

— 101,50 грн; Megamarket — 112,50 грн.

Средняя цена составляет 104,66 гривны. В октябре среднемесячная стоимость этого масла была 106,83 гривны. Подсолнечное масло "Щедрый Дар" (торговая марка "Кернел") объемом 850 мл в Novus и Auchan стоит по 106 гривен, а в октябре в среднем стоило 102,72 гривны.

Более того, для тех, кто выращивает сырье, цены движутся в другую сторону. По данным Электронной зерновой биржи, закупочные цены на подсолнечник снизились до 15-16 тысяч гривен за тонну с НДС. Аналитики биржи ожидают дальнейшего снижения, поскольку количество предприятий, способных закупать и перерабатывать подсолнечник, сокращается.

Падение цен Денис Марчук объясняет так: "Когда крупнейший переработчик останавливает закупки, внутренний рынок теряет закупочную цену. По факту и другие работающие заводы также будут снижать закупочную цену на внутреннем рынке".

Ждать производители не могут. "Когда не работает переработка, подсолнечник или соя не могут месяцами ждать на складах. Поэтому очень нужен прямой экспорт, чтобы товаропроизводители получили оборотные средства", — говорит Марчук.

Он считает, что в нынешних условиях нужно срочно отменить экспортные пошлины на масличные культуры: подсолнечник, сою и рапс. По его словам, из-за пошлин производители потеряли много денег на разнице в цене. "Сырье внутри страны закупали на 10% дешевле, чем на внешних рынках. Это лишило фермеров оборотных средств на посевную и уборочную кампании. Неизвестно, когда возобновят работу заводы, а сырье нужно продавать. Отмена пошлин поможет хоть как-то получить цену за урожай", — отмечает представитель аграриев.

На цену подсолнечника оказывают давление и другие факторы. Пальмовое масло подешевело на фоне падения мировых цен на нефть, и Индия и другие крупные импортеры наращивают его закупки вместо подсолнечного. Доставка подсолнечника автотранспортом в Турцию уже стоит 160-180 долларов за тонну.

О логистике отдельно говорит и Олег Пендзин.

Масло некуда вывозить: смогут ли конкуренты заменить "Кернел"

Еще одной проблемой для производителей масла остается экспорт. Экономист обращает внимание, что из-за российских атак усложнилась не только работа предприятий, но и возможность вывозить готовую продукцию за границу.

"Кернел" остановил заводы не только из-за угрозы новых ударов. Важную роль играют и проблемы с экспортом, ведь основные маршруты поставок украинского масла проходят через черноморские порты. А главные покупатели продукции – страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Китай», – объясняет Пендзин.

Поэтому, даже если другие производители увеличат переработку, это не обязательно поможет полностью компенсировать остановку "Кернел". Надо еще найти возможности для вывоза дополнительных объемов продукции.

"Переориентировать производство можно, но остается главный вопрос: куда и по какому маршруту вывозить масло?" – отмечает экономист.

Проблемы с экспортом длятся уже не первый месяц. В первой половине сентября Украина экспортировала 131 тысячу тонн растительного масла — всего 62% от объемов, которые могли бы быть при полноценной работе портов.

В сообщении "Кернел" сроков возобновления работы нет. Не названы они и для других поврежденных предприятий: по данным биржи, часть заводов остановили, чтобы оценить убытки и определить сроки восстановления. Закупки семян холдинг приостановил, а отгрузка со складов продолжается.