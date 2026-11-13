США остановили полеты по всей стране: что известно о сбое

FAA сообщило о проблемах со связью в нескольких центрах управления воздушным движением

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В пятницу, 13 ноября, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) временно остановило все вылеты из аэропортов страны. Позже появилось сообщение, что те борта, которые уже в воздухе, должны приземлиться из-за сбоя со связью. Он охватил все центры управления воздушным движением США.

Об этом сообщил министр транспорта Шон Даффи. По его словам, специалисты Федерального управления гражданской авиации (FAA) уже расследуют причины неисправности.

В то же время Clash Report сообщает, что из-за общенациональной остановки вылетов задержали или отменили почти 7 тысяч рейсов. Ограничения, по предварительным данным, будут действовать до 22:00 по центральному времени США — до 06:00 14 ноября по Киеву.

Тем временем в Великобритании объявляли тревогу из-за неизвестных дронов над военными базами США.

Что известно об ограничениях полетов

На карте Flightradar видны сотни воздушных судов над США. Они находятся на маршрутах, тогда как самолеты, которые еще не вылетели, должны оставаться на земле до дальнейших указаний.

"FAA ввело общенациональную остановку вылетов для всех аэропортов США после возникновения проблем со связью, затронувших несколько центров управления воздушным движением на маршрутах. Технические специалисты FAA изучают проблему. Мы будем предоставлять обновления", – заявило Федеральное управление гражданской авиации США.

Самолеты над США. Скриншот FlightRadar

Опубликованное в пятницу днем диспетчерское сообщение предусматривает, что весь воздушный транспорт, готовящийся к вылету, останется на земле до нового распоряжения. Международные рейсы, направляющиеся в США, будут обслуживаться в индивидуальном порядке.

Центры, которых коснулись проблемы со связью, в основном управляют движением самолетов на больших высотах между аэропортами. Именно с нарушениями связи в нескольких таких центрах FAA связало введение ограничений по всей стране.

Что известно о неизвестных дронах над базами США

Отдельно в Великобритании силы безопасности отреагировали на подозрительную активность беспилотников над авиабазой Лейкенхит в графстве Саффолк, где размещены американские военные. Как сообщает Sky News, персоналу направили срочное предупреждение с требованием найти ближайшее помещение для укрытия.

"Сегодня вечером сотрудники сил безопасности ВВС США отреагировали на подозрительную несанкционированную активность дронов над авиабазой Лейкенхит. Никто из персонала, ни один самолет и ни один объект инфраструктуры не пострадали", – сообщил представитель Военно-воздушных сил США.

Предупреждение для персонала имело заголовок REAL WORLD, написанный крупными красными буквами. Местный депутат Ник Тимоти сообщил, что связался с ответственными органами: по его словам, угрозы для населения нет, а инцидент уже завершен.

Это уже третья американская база в Великобритании, которой в последние недели коснулись угрозы безопасности, пишет AP. За несколько дней до инцидента в Лейкенхите США переместили более десятка самолетов с соседней авиабазы Милденхолл из-за угрозы. Несколькими неделями ранее американские бомбардировщики вывели с базы Фэрфорд после раскрытия предполагаемого заговора, который британские власти связали с Ираном.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что возле Белого дома неизвестный устроил стрельбу и покончил с собой.