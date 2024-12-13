Могут ли вас задержать за отказ предоставить документы представителям ТЦК

Одной повесткой может не обойтись

Во время военного положения военнообязанные граждане должны носить с собой военно-учетные документы. Работники ТЦК и СП могут проверять эти документы.

За отказ их предоставить мужчину могут задержать и привлечь к ответственности. Об этом рассказал начальник мобилизационного отделения Одесского ТЦК и СП Владимир Богданович в интервью 7 каналу.

По его словам, граждане не обязаны иметь при себе бумажные документы — достаточно предъявить их в электронном виде (например, в "Резерв+"). Однако в случае отказа предоставить документы или назвать свои данные, представители ТЦК имеют право привлекать полицию для идентификации личности.

Богданович объясняет, что после того как уполномоченный представитель представится, он имеет право выписать повестку. Гражданин может принять ее и добровольно явиться в ТЦК в указанное время. В случае отказа составляется соответствующий акт .

Согласно постановлению Кабмина №560 и положений Кодекса Украины об административных правонарушениях, полицейский имеет законное право задержать гражданина для установления его личности и привлечения к административной ответственности.

Отметим, что нарушение правил воинского учета штрафом в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Напоминаем, что игнорирование повестки или другие нарушения учета могут квалифицироваться как уклонение от мобилизации. За это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. В таком случае полиция может осуществлять административный розыск и доставку нарушителей в ТЦК.

Задержание военнообязанных возможно в следующих случаях:

зафиксировано нарушение правил военного учета в реестре военнообязанных;

мужчина не имеет военно-учетного документа;

военнообязанный не состоит на учете или снят с учета;

зафиксированное уклонение от исполнения воинской обязанности в виде неявки по повестке;

игнорирование направления на прохождение ВВК.

Юристы отмечают, что согласно статье 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), задержание может производиться исключительно полицейскими при наличии обоснованных оснований. Сами работники ТЦК не вправе задерживать граждан.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин считается военнообязанным и какие обязанности имеет. Прежде всего нужно стоять на воинском учете по месту жительства, работы или учебы.