Как мужчине не попасть в розыск ТЦК

Боятся даже самой аббревиатуры "ТЦК", — Монукало

В Украине большинство военнообязанных граждан уже обновили свои данные, ведь работают или учатся. Их информация автоматически поступает из разных официальных источников.

Однако около 10–15% мужчин этого до сих пор не сделали, в том числе те, кто находится за границей или имеют ограничения по пригодности. Об этом рассказал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Суспільному".

По его словам, в основном те, кто не уточнил свои военно-учетные данные, безработны . Некоторые из них уже объявлены в розыск.

"Есть люди, которые не обновили свои данные. Для их оповещения присылаются повестки, чтобы выяснить их статус. Повестки приходят автоматически. Если брать общее количество военнообязанных, то большинство обновило свои данные. Это объясняется тем, что большинство людей работают или учатся, а их информация из разных источников используется автоматически", — отметил Монукало.

Представитель ТЦК рассказывает, что самый легкий способ обновить свой статус и избежать розыска – это обратиться в территориальный центр комплектования. Однако по словам военного, многие избегают этого из-за страха или неправильного восприятия ТЦК как репрессивного органа.

"Боятся даже самой аббревиатуры "ТЦК". Почему создалось впечатление, что ТЦК пугает, будто это какая-то карательная структура…" — говорит Монукало.

Напомним, что нарушение правил воинского учета может стать основанием для административного задержания полицией (представители ТЦК не имеют права задерживать граждан). В таких случаях гражданин может быть принудительно доставлен в ТЦК с применением физической силы.

Нарушение мобилизационного законодательства предусматривает штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Если штраф не будет оплачен, дело передают в исполнительную службу , которая может осуществить арест имущества, блокировать банковские счета и принудительно выполнить решение через суд.

Также через суд могут оставить мужчину право управлять автомобилем.

Ранее "Телеграф" писал, за какие нарушения мужчины могут задержать и доставить в ТЦК. Юристы объяснили, когда задержание законно.