Не стоишь на учете в ТЦК, но пришел обновить данные: чего ждать

В некоторых случаях хватило бы предупреждения

Территориальные центры комплектования (ТЦК) имеют право налагать штрафы на граждан за нарушение правил воинского учета. В частности, штрафуют мужчин, которые не стоят на учете.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко рассказал, что все штрафы соответствуют действующему законодательству, и формальные основания для их наложения есть. Он привел несколько примеров.

"Ко мне обратились граждане, которые после того, как зарегистрировались вовремя в приложении "Резерв+", получили там сообщение, что нужно обратиться в ТЦК, для уточнения данных", — отметил Федиенко.

Он рассказал, что мужчина, который не стоял на учете в ТЦК, решил обновить свои данные через приложение "Резерв+". После обращения в центр для уточнения информации на него был наложен штраф в размере 17 тыс. грн.

Другой гражданин, потерявший военный билет, пришел в ТЦК для регистрации после актуализации данных в "Резерв+". За потерю документа ему пришлось уплатить штраф в том же размере – 17 тыс. грн.

Третий случай касался военнообязанного, у которого была справка от полиции о краже военного билета вместе с другими документами. В этом случае штраф составил 5,1 тыс. грн, что объясняется, вероятно, другими инструкциями ТЦК.

По словам Федиенко, в отдельных ситуациях, например с гражданами, своевременно обновившими данные через "Резерв+", целесообразнее было бы ограничиться предупреждением.

Напоминаем, что все граждане с 17 до 60 лет должны стоять на воинском учете, если не были исключения по состоянию здоровья.

В течение семи дней призывники, военнообязанные и резервисты должны уведомлять ТЦК о некоторых изменениях в жизни, чтобы не нарушать правила учета. Они должны предоставить информацию о:

семейного положения;

адреса проживания (нахождение)

номеров телефона;

адреса электронной почты (при ее наличии),

получение образования;

получение новой должности.

За нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Однако применение штрафа зависит от наличия или отсутствия соответствующей информации в государственных реестрах.

Ранее "Телеграф" писал, как мужчине не попасть в розыск ТЦК. В Украине большинство военнообязанных граждан уже обновило свои данные, ведь работают или учатся.