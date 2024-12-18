В сети обсуждают фейковое фото первого магазина Apple в Киеве: что с ним не так
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Сетью распространяется фейковое фото, сделанное якобы в Киеве
Россия часто распространяет месседжи о том, как будто бы хорошо было жить в Советском Союзе. Это и неудивительно, ведь страна-оккупанта мечтает о восстановлении СССР с центром в Москве. Так, россияне часто распространяют разную ложную информацию о жизни в Союзе, чтобы показать ее с выгодной стороны. Например, мы рассказывали, как выглядели в СССР новогодние елки.
В одном из пабликов в фейсбуке, публикующем давние фотографии Киева, появился неоднозначный кадр. На ней можно увидеть первый в Советском Союзе магазин всемирно известной американской компании электроники Apple. В посте отмечают, что отделение открыли якобы в Киеве в 1989 году.
"Первый в СССР магазин Apple. Киев, 1989 год", — говорится в посте.
Впрочем, фото оказалось фейковым. Ведь первый магазин компании Apple был открыт в США только в 2001 году. Так что о том, что он существовал в СССР, и речи не могло быть. К тому же такое фото нашли на одном из российских сайтов.
На самом же деле вместо Apple был расположен магазин "Мелодия", где продавали пластинки разных музыкальных исполнителей. Он существовал в Москве. В сети пишут, что там были большие очереди, чтобы купить новинку. Также люди нередко конфликтовали и выталкивали друг друга, чтобы первыми приобрести желаемую пластинку.
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