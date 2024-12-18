Уцелел во время Второй мировой: на месте Арки дружбы народов был милый фонтан (фото)

Значение монумента переосмыслили после начала вторжения россиян

Арка дружбы народов — всем известная композиция в центре Киева, расположенная на территории Крещатого парка. Монумент установили в 1981 году в честь так называемого "воссоединения Украины с Россией".

"Телеграф" расскажет, что стояло на месте Арки дружбы народов.

Арка дружбы народов – что там было до монумента

Оказывается, ранее вместо советского сооружения был расположен фонтан "Слон". Разрабатывали вид этого места студенты Строительного института под руководством архитектора Владимира Заболотного.

А в 1936 году Сергей Фролов готовил студенческую работу, которой стал макет скульптуры "Слон". Фонтан был построен в виде слона с хоботом, закинутым вверх. Из него вытекала почти шестиметровая струя воды. "Слона" считали главным элементом композиции, в то же время вокруг него также струилась вода.

Фото из сети

Ансамбль оказался достаточно крепким, поскольку не был разрушен во время Второй мировой войны. Однако большевики решили провести пропагандистскую кампанию в украинской столице. Так, они сменили название Купеческого сада, где располагался "Слон", на Пионерский парк. А сам фонтан был демонтирован.

Фото из сети

На месте композиции советские власти решили установить арку "Дружбы народов" в честь 1500-летия Киева. Также разместили статуи двух мужчин, символизирующих украинского и российского военного с лентой и орденом "Дружбы Народов".

Фото из сети

После вооруженной агрессии России на Донбассе в публичном пространстве говорили о снесении сооружения. Так, демонтировали памятник россиянину и украинцу, который держали ленту. А также ликвидировали монумент, установленный в честь Переяславского совета, когда между Московским царством и Украинским казацким государством было подписано соглашение.

Власти же решили не сносить саму арку. Ее переименовали в Арку свободы украинского народа, а также подсветили сине-желтым цветом.

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