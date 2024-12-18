Стоимостью в 50 миллионов долларов: как выглядит нынешний дом Януковича и где он

Бывший глава государства проживает в России

Беглый президент Виктор Янукович во время своей каденции проживал в частной резиденции "Межигорье". Это роскошное имение с обширной территорией в Киевской области. А после Революции Достоинства политик бежал в страну-оккупанта, где и живет сейчас.

Где сейчас проживает Виктор Янукович и что известно о его жилье — выяснил "Телеграф".

Дом Виктора Януковича

С 2002 по 2014 год четвертый президент Украины проживал в частной резиденции "Межигорье". В роскошном имении после бегства политика обнаружили золотой унитаз и батон. Впечатляли и размахи в дизайне и подборе мебели. Все выглядело дорого и удивляло роскошью. Также у Януковича был теннисный корт, бассейн, музей с винтажными автомобилями, зоопарк, ферма.

Фото: Getty Images

В 2014 году резиденцию превратили в музей, который мог увидеть каждый. А в 2023 году в парламенте приняли закон, согласно которому имение вернули в собственность государства.

В 2017 году появились слухи, что Янукович живет на даче под Москвой, принадлежащей Министерству внутренних дел России. Речь идет о загородном доме приемов "Русичи", который предполагает трехэтажное здание, площадью более 2 тысяч квадратных метров. Также на территории отеля есть бассейны и сауны. Однако представители власти отрицали, что беглый президент там живет.

Фото из сети

Впоследствии говорили, что Янукович проживает под Ростовом-на-Дону, но якобы переехал оттуда в 2019 году. В 2023 году также были слухи, что вооруженный стрелок захватил дом политика под Москвой.

Российский коллаборант Олег Царев опровергал эту информацию, но подтверждал, что у Януковича есть коттедж под столицей страны-агрессора. Также он отмечал, что к экс-президенту приезжают его соратники — бывший прокурор Украины Виктор Пшонка, экс-председатель его администрации Андрей Клюев, бывший начальник СБУ Александр Якименко.

В прессе писали, что Янукович проживает в микрорайоне "Рублевка" под Москвой в доме, который он приобрел за 50 миллионов долларов. Также у политика есть одно из лучших охотничьих хозяйств в Сочи, где он часто проводит время с друзьями.

Фото из сети

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