Не только модели OnlyFans: кого еще БЭБ проверит на уклонение от налогов

Суд разрешил работникам БЭБ иметь доступ к пользователям платформы

Детективы Бюро экономической безопасности Украины получили разрешение на доступ к персональным данным украинских пользователей платформы для взрослых OnlyFans.

Об этом речь идет в решении Шевченковского районного суда города Киева, которое было принято еще 20 сентября текущего года. Судья предоставил группе детективов БЭБ временный доступ к информации относительно всех граждан Украины и других лиц, которые проживают на территории Украины и которые имеют зарегистрированные аккаунты на платформе OnlyFans.

После получения доступа к персональным данным работники БЭБ уже начали приходить с обысками к некоторым пользователям. Обыски проходили в рамках уголовного производства, открытой по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Юрист Леся Михайленко сообщила, что обыски были у тех, кто зарегистрировал ФОП, подал декларации и оплатил налоги.

В то же время народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев написал в Telegram, что по состоянию на сегодняшний день 350 моделей OnlyFans подали декларации об имущественном положении и доходах. Тем самым они задекларировали 305,4 млн грн дохода.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что нардепка Нина Южанина объяснила риск повышения налогов для "белого" бизнеса.