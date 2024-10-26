Модель OnlyFans перевела миллионы гривен в бюджет Украины

Гетманцев порекомендовал самостоятельно задекларировать свои доходы

Контент мейкер на "Only Fans" уплатила в бюджет более 10 миллионов гривен. Правда, не по собственной инициативе, а после того, как она была "привлечена к декларированию" органами Государственной налоговой службы.

Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Он рассказал, что гражданка "С" получила доходы за создание платного контента на интернет-платформе "Only Fans", и после общения с налоговой от нее в бюджет поступило более 13,2 млн гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора.

"Советую как можно быстрее самостоятельно задекларировать свои доходы всем украинцам, кто получал иностранные доходы от электронных платформ. Ведь соответствующие сведения имеются в ГНС", — добавил Гетманцев.

Для справки: OnlyFans (Онлифанс) – это платформа для публикации видео-, фото- и аудиоконтента. Наиболее она популярна в индустрии развлечений для взрослых, но также используется тренерами, фитнес-инструкторами, музыкантами, блогерами и другими публичными людьми. Доступ к контенту там предоставляется по платной подписке. Это позволяет создателям контента получать финансирование непосредственно от своих подписчиков на ежемесячной основе, а также чаевых и функции pay-per-view.

Как сообщал "Телеграф", Государственная налоговая служба Украины разработала предложения по законодательным изменениям, позволяющим ей получать доступ к банковской тайне граждан и бизнеса. Это может оказать существенное влияние на правоотношения между налоговыми органами, банками и налогоплательщиками.