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Государство начнут ненавидеть. Нина Южанина объяснила риск повышения налогов для "белого" бизнеса

Автор
Игорь Тимофеев
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Новые налоги прежде всего затронут "белый" бизнес
Новые налоги прежде всего затронут "белый" бизнес. Фото Коллаж "Телеграфа"

Законопроект №11416-д о повышении налогов задним числом ударит по экономике

Председатель Верховной Рады подписал проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения №11416-д, которым предусмотрено повышение налогов задним числом. Однако часть нардепов обратились к президенту с предложением ветировать этот документ из-за риска нанести серьезный ущерб экономике.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

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По ее словам, этот проект закона неконституционен и она неоднократно это подчеркивала.

— Во-первых, это касается нормы об уплате военного сбора ФОПов с 1 октября. Речь идет о повышении налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, на "белые", задекларированные доходы. Напомню, что процесс вывода зарплат из тени был длительным, мы за это боролись с 2014 года и, несмотря на критику в начале, получили положительный эффект, — напоминает нардеп.

Она объясняет, что окончательное принятие решения по закону перечеркнет все эти достижения и сильно навредит экономике.

— Понятно ведь, что люди будут настаивать, чтобы уровень их зарплаты не изменился. В то же время работодатели, которые не будут способны потянуть новый размер выплат, будут искать лазейки, обходные пути, чтобы не платить больше, чем они могут, — говорит Нина Южанина.

Она отмечает, что во время войны никто почему-то не может понять и правильно оценить поведение "белого" бизнеса, который продолжает работать и платит налоги в бюджет. Между тем перевыполнение налоговых поступлений в 2024-м от него составило почти 100 млрд гривен.

— Во-вторых, крупный бизнес, средний и маленький — все продолжают поддерживать Вооруженные Силы. И фраза, что "пусть за все платит бюджет, государство всем обеспечивает", не работает. Потому что мы видим, что за три последних года оно так и не смогло оперативно реагировать на запросы воинских подразделений. Всё равно все ищут благотворителей, людей, которые могут оказать помощь быстро, — объясняет народная избранница.

Поэтому настроение в обществе нельзя менять кардинально, чтобы бизнес не начал ненавидеть государство, которое отнимает возможность в том числе и оказания такой поддержки, — подытожила Нина Южанина.

Напомним, инвестиционный банкир Сергея Фурса объяснил "Телеграфу", что не столько с "историческим" повышением налогов.

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#Налоги #ФЛП #Нина Южанина