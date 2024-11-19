В Украине получила приговор модель OnlyFans. Сядет ли она в тюрьму

Ей запретили занимать определенные должности

Жительница Сокальского района Львовской области осуждена за распространение порнографических материалов на платформе OnlyFans, поскольку распространение такого контента в Украине запрещено. Шевченковский суд Львова присудил ей наказание в виде 1 года испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений. Отмечается, что она через социальные сети приглашала на свой аккаунт в OnlyFans, где с марта 2022 по февраль 2024 опубликовала более 80 фото.

"Действуя умышленно, из корыстных мотивов, зарегистрировавшись в социальной сети Instagram, во время общения с пользователями сети Интернет предлагала доступ к вебсайту OnlyFans, доступ к которому платный, где выложила созданное ею предварительно фотоизображение, которое, согласно выводу эксперта, относится к продукции порнографического характера", — говорится в приговоре.

Обвиняемая признала свою вину и заключила сделку о признании виновности. Между ней и прокурором было подписано соглашение.

Суд назначил женщине окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с ИТ-технологиями, или заниматься деятельностью, связанной с распространением информации порнографического или интимного характера на веб-ресурсах сроком на 3 года. На основании ст. 75 УК обвиняемую освободили от отбывания основного наказания с испытанием и назначили ей испытательный срок сроком на 1 год.

У женщины в пользу государства изъяли телефон iPhone. Также с обвиняемой постановили взыскать расходы на проведение экспертиз в сумме 13 631 грн.

Напомним, 11 ноября депутаты зарегистрировали в Верховной Раде доработанный законопроект о декриминализации порно. Документ предлагает изменить статью 301 Уголовного кодекса о хранении и распространении интимных фото и видео.