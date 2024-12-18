Орбан поставил Киеву ультиматум по поводу войны: у Зеленского ответили

Советник Зеленского Дмитрий Литвин назвал венгерского премьера "назойливым гонцом от Путина"

В среду, 18 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского касательно его заявлений о "перемирии".

Венгерский лидер заявил, что Будапешт не будет реагировать на "провокации", и подчеркнул ответственность Украины. Такое заявление Виктор Орбан сделал на своей странице в соцсети X.

"Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность", – написал Орбан.

В свою очередь у Зеленского прокомментировали заявление Орбана о прекращении огня с Россией. Советник президента Дмитрий Литвин в комментарии "Суспільному" заявил:

"Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно — нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины. Гонцы от Путина никому из привлеченных участников работы ради мира не нужны".

Напомним, заявление Виктора Орбана стало ответом на критику Зеленского его попыток "посредничества" между Россией и Украиной, прозвучавшей во вторник, 17 декабря, на заседании Всеукраинского конгресса местных и региональных властей.

"У кого еще в Европе есть такой опыт, как у Украины? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Как он будет давить на Путина? Шуткой, улыбкой? Пусть себе оставит", – заявил Зеленский и добавил, что не пустит Орбана и таких, как он.

Ранее мы сообщали, что Венгрия предложила на встрече глав стран МИД стран ЕС идею "рождественского перемирия". Впрочем, никто кроме Словакии ее не поддержал. Как утверждает глава венгерской дипломатии Петер Сийярто, идею также не поддержал его украинский коллега Андрей Сибига.