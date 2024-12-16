Красная черта, угрозы Западу и "Орешник": Путин выдал новую порцию заявлений о войне

Он снова пожаловался на Запад

Глава России Владимир Путин сделал ряд новых заявлений о войне против Украины. Он уверяет, что на военную службу по контракту в ВС РФ якобы ежедневно поступают более тысячи человек.

Об этом Путин сказал, выступая на итоговой коллегии Минобороны РФ, сообщают российские СМИ. Он напомнил, что штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 млн военнослужащих.

Российский диктатор также заявил, что ВС РФ "прочно владеют стратегической инициативой" на фронте. Он также сказал, что в этом году РФ якобы захватила 189 украинских населенных пунктов.

Также Путин заявил, что численность американских военнослужащих в Европе якобы превысила 100 тысяч человек. По его словами, Запад "доводит Россию до красной черты, на это Москва не может не отвечать".

"США не оставляют попыток навязать своё глобальное влияние, передёргивают правила, но есть одно стабильное правило — никаких правил для тех, кто считает себя представителем Господа на Земле", — сказал глава РФ

Кроме того, российский диктатор заявил, что если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от "добровольных ограничений" в этой сфере. По его словами, Россия "вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности, но она не втягивается в полноценную гонку вооружений".

В то же время Путин поручил продолжать практику учений и держать в постоянной боевой готовности нестратегические ядерные силы. При этом он заявил, что стратегические ядерные РФ силы остаются одним из ключевых инструментов защиты суверенитета.

Также глава РФ вспомнил и об экспериментальной баллистической ракете "Орешник", которой оккупанты ударили по Днепру. По его словами, серийный выпуск "Орешника" якобы начнется в ближайшее время.

Напомним, по мнению экспертов, Россия не может производить сотни ракет "Орешник" в год. Число произведенных ракет может составлять 25 единиц в год, а не в месяц.