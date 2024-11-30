Как выглядит удар "Орешника". Эксперт пояснил, насколько опасна эта ракета (фото)

Авиационный эксперт рассказал, в чем особенность этой ракеты

В четверг, 21 ноября, российские войска нанесли удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Тогда шесть боеголовок упали на землю после разделения от головной части ракеты. Впоследствии лидер РФ Владимир Путин заявил, что для атаки была использована якобы новейшая российская разработка — ракета "Орешник".

И хотя многие военные аналитики сомневаются в наличии нового вооружения в России, обществом быстро распространяются разнообразные "ужастики" об этой ракете. Чтобы расставить все точки над "i", "Телеграф" пообщался с авиационным экспертом Константином Криволапом.

Когда появилась ракета и что о ней известно

Специалист рассказал, что идея создать ракету "Орешник", которую еще называют "Рубеж" и "Кедр", появилась в начале 2000-х годов. Тогда у российского руководства стали активно проявляться имперские амбиции и желание "отыграть назад" распад Варшавского договора и Советского Союза.

Для этого нужна была ракета, которая бить по далеким расстояниям, в частности достать до Центральной Европы. В 2011 году россияне провели испытания ракет типа "Рубеж", способной преодолеть расстояние до почти 6000 км. При этом, отмечает эксперт, в Москве также хотели иметь менее дальнобойное оружие, поэтому началась работа над проектом "Кедр" (или тот же "Орешник").

Насколько "Орешник" эффективен

Вместе с тем, Криволап сомневается в эффективности этого вида вооружения. По его словам, россияне не смогут использовать свои ракеты, начиненные ядерными зарядами, поскольку они разразятся еще при выходе в атмосферу.

"Россия просто продолжает размахивать своей "дубиной". Но не факт, что она отвечает заявленным характеристикам", — отметил Криволап.

Длина ракеты "Орешник" ориентированно указывается на уровне 20 метров, вес до 40-50 тонн. Диаметр имеет около 2 метров. Боеголовка ракеты, по разным подсчетам, весит от 1200 до 1800 тонн, говорит эксперт (при этом существуют данные и о большей массе).

Если в ракете есть ядерная боеголовка, то направление полета можно более-менее рассчитать, но если в боеголовке находится тротил, то непонятно что в таком случае от ракеты останется.

"Мощность этого взрыва будет не больше, чем в "шахедах". Но ведь тебе нужно обеспечить ракету от перегрева. Потому что когда она летит в атмосфере, там температура будет достигать где-то 4 тысячи кельвинов", — заявил Криволап.

Как выглядел удар по Днепру

В издании Reuters проанализировали, как мог происходить удар "Орешником" по Днепру. Журналисты проиллюстрировали весь процесс атаки – от запуска ракеты до ее удара по городу. Эксперт подтверждает, что примерно таковым является действие "Орешника", но отмечает, что издание не указало на использование при атаке макетов боеголовок.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в России заявили о наличии в их распоряжении "супероружия". Однако даже в z-сообществе такие сообщения приняли с долей скептицизма.