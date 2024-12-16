Ракета "Орешник" оказалась родом из Украины: как так вышло

"Орешник" — это версия рекеты "Ярс"

Российская баллистическая ракета "Орешник", которой теперь часто угрожает Владимир Путин, на самом деле родом из Украины. Её разработка начиналась в Днепре — городе, по которому он и был применен.

Об этом "Радио Свободе" рассказал бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков. По его словам, "Орешник" происходит из советской разработки твердотопливной ракеты "Универсал", созданной в Днепре.

"После распада СССР документация этой ракеты была передана в Московский институт теплотехники, где ее адаптировали под российские нужды",- утверждает он.

В Москве "Универсал" модернизировали до "Тополь-М", а в последствии до межконтинентальной ракеты "Ярс". "Орешник", по словам Кочеткова, — это версия "Ярса" средней дальности.

"Разработка ракеты средней дальности – она двухступенчатая, и еще добавили разгонный блок, чтобы головные части этой ракеты летели как можно быстрее и создавали этот (эффект – ред.) кинетического оружия. Это высвобождается три удара и там много разрушений. Чтобы принять на вооружение, нужно, чтобы хотя бы 10 удачных пусков было. Обычно даже больше. Первая полностью готовая ракета идет к испытанию. Улетела, увидели, какие недостатки. Тогда вторая ракета – она несколько меньшей степени готовности – ее доработали, запустили, снова недостатки нашли, доработали следующую. И так далее. То есть приблизительно четыре ракеты разной стадии готовности", – говорит Александр Кочетков.

Напомним, ранее мы писали о том, что Путин выдал новую порцию заявлений о войне и "Орешнике".