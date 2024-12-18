Укр

В ТЦК идти не придется: как проще оформить отсрочку от мобилизации

Автор
Каролина Терещенко
Дата публикации
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Автор
Воинский учет
Воинский учет. Фото Коллаж "Телеграфа"

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы

В Украине некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Оформить ее можно как в ТЦК и СП, так и онлайн через приложение "Резерв+".

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что "бумажное" оформление имеет лишь одно ключевое преимущество — возможность получить справку о предоставленной отсрочке. Такой документ может потребоваться в случае проверки или подачи в другие учреждения.

Однако бумажный способ имеет некоторые недостатки:

  • расход времени на очереди и сбор справок;
  • финансовые расходы по изготовлению нотариальных копий документов;
  • дополнительную нагрузку на работников ТЦК, которые могли бы использовать это время для других задач;
  • риск получения отсрочки на более короткий срок (например, онлайн лица с инвалидностью обычно получают отсрочку в год, а в ТЦК — до определенной даты, например 07.02.2025);
  • возможность незаконного отказа или задержек в процессе рассмотрения заявления.

Онлайн-оформление отсрочки имеет значительные преимущества:

  • процедура занимает гораздо меньше времени, чем визит в ТЦК;
  • заявку можно подать с любого места, не выходя из дома;
  • отсутствие потребности в нотариальных услугах или других дополнительных расходах;
  • система автоматически обрабатывает заявки, что минимизирует риск субъективных решений.

"Лично я выбирала бы вариант онлайн, если такой выбор действительно есть", — отметила адвокат Дарья Тарасенко, отмечая, что онлайн-оформление является менее ресурсозатратным и более надежным способом.

Напоминаем, что получить отсрочку от мобилизации онлайн пока могут не все. Воспользоваться сервисом могут люди с инвалидностью и студенты, аспиранты.

Также оформить отсрочку через "Резерв+" могут многодетные родители. Однако при одном условии мужчина должен иметь троих или более детей, рожденных в браке с одной женщиной, с которой мужчина состоит в браке на момент подачи заявки.

Если дети от разных браков или внебрачные, онлайн-оформление невозможно. Также это касается мужчин, которые уже развелись с матерью своих детей.

Ранее "Телеграф" писал, есть ли подача заявления об отсрочке обновлением данных в ТЦК. Эта обязанность возлагается на самого гражданина.

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#Мобилизация #Резерв+ #Отсрочка от мобилизации