В ТЦК идти не придется: как проще оформить отсрочку от мобилизации
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У каждого варианта есть свои плюсы и минусы
В Украине некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. Оформить ее можно как в ТЦК и СП, так и онлайн через приложение "Резерв+".
Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, что "бумажное" оформление имеет лишь одно ключевое преимущество — возможность получить справку о предоставленной отсрочке. Такой документ может потребоваться в случае проверки или подачи в другие учреждения.
Однако бумажный способ имеет некоторые недостатки:
- расход времени на очереди и сбор справок;
- финансовые расходы по изготовлению нотариальных копий документов;
- дополнительную нагрузку на работников ТЦК, которые могли бы использовать это время для других задач;
- риск получения отсрочки на более короткий срок (например, онлайн лица с инвалидностью обычно получают отсрочку в год, а в ТЦК — до определенной даты, например 07.02.2025);
- возможность незаконного отказа или задержек в процессе рассмотрения заявления.
Онлайн-оформление отсрочки имеет значительные преимущества:
- процедура занимает гораздо меньше времени, чем визит в ТЦК;
- заявку можно подать с любого места, не выходя из дома;
- отсутствие потребности в нотариальных услугах или других дополнительных расходах;
- система автоматически обрабатывает заявки, что минимизирует риск субъективных решений.
"Лично я выбирала бы вариант онлайн, если такой выбор действительно есть", — отметила адвокат Дарья Тарасенко, отмечая, что онлайн-оформление является менее ресурсозатратным и более надежным способом.
Напоминаем, что получить отсрочку от мобилизации онлайн пока могут не все. Воспользоваться сервисом могут люди с инвалидностью и студенты, аспиранты.
Также оформить отсрочку через "Резерв+" могут многодетные родители. Однако при одном условии мужчина должен иметь троих или более детей, рожденных в браке с одной женщиной, с которой мужчина состоит в браке на момент подачи заявки.
Если дети от разных браков или внебрачные, онлайн-оформление невозможно. Также это касается мужчин, которые уже развелись с матерью своих детей.
Ранее "Телеграф" писал, есть ли подача заявления об отсрочке обновлением данных в ТЦК. Эта обязанность возлагается на самого гражданина.