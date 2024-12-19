Состояние здоровья не позволяет служить. Как оформить отсрочку от мобилизации

На ВВК необходимо пройти несколько специалистов

Во время всеобщей мобилизации не все граждане подлежат призыву. Особый статус имеют военнообязанные, имеющие ограничения по состоянию здоровья.

Юристы компании INSEININ рассказали, как происходит процесс получения отсрочки от мобилизации по медицинским показаниям и какие документы для этого нужны. Чтобы оформить отсрочку, нужно пройти осмотр военно-врачебной комиссии (ВВК).

В зависимости от состояния здоровья комиссия может принять следующие выводы:

пригодный к военной службе;

пригоден к службе в частях обеспечения или учебных заведениях;

непригоден к военной службе с исключением из учета;

временно непригоден с необходимостью пересмотра.

В случае временной негодности военнообязанный может получить отсрочку. Это регламентируется статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Решение о состоянии здоровья принимается на основе медицинских показателей, подтверждаемых документально .

Медицинское освидетельствование включает:

осмотр хирурга, терапевта, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, стоматолога, дерматолога;

дополнительный осмотр другими специалистами при необходимости;

представление медицинской карты или других документов, подтверждающих проблемы со здоровьем.

Юристы объясняют, что решение основывается на результатах медицинского осмотра, проводимого в соответствии с Приказом Министерства обороны Украины №402 и Положением о военно-врачебной экспертизе.

Чтобы оформить отсрочку, необходимо получить заключение ВВК о временной негодности или о негодности с исключением из учета. По второму выводу происходит полное исключение из воинского учета, отмечают юристы.

Напомним, что мужчинам, получившим статус "временно непригодный", после периода восстановления нужно пройти повторную военно-врачебную комиссию. Отсрочку предоставляют на период от 6 до 12 месяцев в зависимости от диагноза и необходимого срока реабилитации.

Если медицинские показатели будут в пределах нормы, военнообязанные могут быть признаны пригодными к службе.

Ранее "Телеграф" писал, есть ли подача заявления об отсрочке обновлением данных в ТЦК. Эта обязанность возлагается на самого гражданина.